Vodníka Lojzíka si ve filmu zahrál Zdeněk Řehoř (†74). S přílbou se potopil pod hladinu upevnit lano bez toho, aby si předtím zabezpečil skleněné hledí. „Jednatřicet minut pod vodou!“ podivoval se z břehu nevěřícně náměstek Okresního národního výboru v podání herce Oldřicha Veleny, který netušil, že Lojzík je vodníkem.

„To je mimořádně obětavý člověk,“ vzdal mu hold náměstek. Přílba patřila, důlním záchranářům. Než si ji zapůjčili filmaři. „Traduje se tu historka, že náš původní originál během natáčení herci a štáb někde prochlastali,“ směje se Roman Mravík (56).

Unést na hlavě samotnou přílbu nebylo vůbec nic jednoduchého. Váží rovných 11 kilogramů. Oblek váží dalších sedm, náplecník 10, prsní a zádové závaží 36 a boty 25 kilogramů. Celkem tedy potápěč nesl pod hladinu váhu 89 kilogramů!

Udělali kopii

Právě on býval dlouholetým a oceňovaným důlním záchranářem a nyní je také průvodcem Hornického muzea na Landeku v Ostravě, jemuž přilba patřila. „Pokud ještě existuje její originál, drží ho neznámý majitel. Ten už asi nikdy neuvidíme,“ řekl Mravík.

Aktuálně v muzeu vystavují jen věrnou kopii dříve funkčního originálu. „Nechali nám ji jako náhradu udělat sami tvůrci oblíbené Vorlíčkovy nesmrtelné komedie. Jako omluvu za to, že nás o tu původní přilbu připravili,“ dodává.

Film Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách vznikl před 50 lety, v roce 1974.

Skafandry pro mrtvoly

Průvodce Hornického muzea na Landeku býval 22 let důlním záchranářem, po různých šachtách fáral na Ostravsku a Karvinsku celkem 33 let. „Dělal jsem zámečníka, montéra a záchranáře. Přiznávám, na šachtu jsem šel kvůli bytu, tehdy jsem se oženil, chtěli jsme být ve svém,“ říká Roman Mravík.

V muzeu mají i originální skafandry, s nimiž se pod hladinu pro mrtvoly zatavené v sudech a i pletivech spouštěli ostravští důlní záchranáři pod Žďákovský most při vyšetřování takzvaných orlických vražd. I na ty lákají na Landek turisty.

Fárání do dolu…

Expozice je v historickém Dole Anselm. Sfáráte do ní původní těžní klecí. Uvidíte tu historické sloje Albert a František. V 250 metrech důlních chodeb průvodci seznamují s fyzicky náročnou prací havířů a různými dalšími důlními profesemi.

Unikátní ve světě ojedinělá expozice představuje soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od roku 1883 do současnosti. Průvodci seznamují s náročnou rizikovou činností báňských záchranářů, se záchrannými pracemi v podzemí a s dalšími zajímavostmi souvisejícími s jejich profesí. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.

VIDEO: Razantní proměna míst z filmu Jak utopit dr. Mráčka! A koně v Praze musí chodit ohněm.

Video Video se připravuje ... Razantní proměna míst z filmu Jak utopit dr. Mráčka! A koně v Praze musí chodit ohněm Matěj Smlsal, Matěj Šrám, David Vaníček