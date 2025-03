S poškozenými se chce dohodnout a začít jim vyplácet odškodnění, které se pohybuje dohromady přes 1,5 milionu korun. O náhradu škody se přihlásilo 27 lidí. Zhruba 450 tisíc už jim zaplatil. Jde nejen o fyzické, ale i psychické újmy zraněných a jejich rodin, ale také o nároky pojišťoven a havířovského magistrátu.

„Je mi líto, co se stalo. Vím, že ti lidé byli poškozeni, měli velké starosti. S finanční stránkou mi pomůže rodina. Toto řemeslo provozujeme už tři generace a nikdy se nic nestalo,“ uvedl obžalovaný s tím, že je mu moc líto toho, co se stalo.

„Vinu soud i státní zástupce přijal, což urychlí jednání bez nutného dokazování,“ sdělil jeho advokát Petr Hampel. Soudkyně označila viníka za dosud bezúhonného a případ pak odročila na neurčito. Muži hrozil za obecné ohrožení z nedbalosti trest šest měsíců až pět let. Nakonec vyvázl s dvouletou podmínkou a zákazem činnosti na čtyři roky.

Nehoda připravila lidi o sny

Na dřívější jednání soudu přišla i maminka chlapce, který měl těžce poškozenou nohu. „Snil, že bude hrát fotbal. O ten ho neštěstí připravilo. Trpí psychicky i fyzicky, právě je po plastice,“ povzdechla si matka.

Dorazila i další z poškozených. Mladá žena, která měla úplně rozbitou bradu a polovinu zubů pryč včetně části rtu. „Léčím se dodnes,“ řekla stručně s jizvou na tváři.

Podle advokáta Jana Kološe, který zastupuje je několik poškozených, jim nejde prioritně o to, aby šel majitel kolotoče do vězení, ale o kompenzaci újmy na zdraví i psychice hlavně u dětí. Jím navrhované sumy pro ty nejhorší případy se pohybují od 200 do 450 tisíc korun.

Sedačky „šílely"

Státní zástupce Martin Bystroň přiblížil nedostatky, které vedly k tomu, že sedačky kolotoče začaly nekontrolovatelně klesat dolů z výšky asi 1,5 metrů k zemi. Tam pak i s lidmi narážely do všeho kolem.

„Atrakce neměla potřebnou technickou dokumentaci ani povolení k provozování. Také nebyla dodržena vzdálenost od pevných překážek,“ četl Bystroň ze zprávy a upřesňoval i některé závady v elektrotechnice.

Záchranáři se tenkrát zapotili. Do nemocnic odváželi pacienty hlavně se zraněními pánve a nohou. Odřeniny, lehčí, středně těžší až po těžká zranění utrpěli čtyři dívky (7 až 12), čtyři chlapci (8 až 11), čtyři ženy (18 až 42) a muž (20) z Havířova a z Karviné a také muž (21) z Opavy.

