Takřka neuvěřitelný příběh o chudém chlapci, který šel za svým americkým snem a nakonec udělal „díru do světa“ upadl u nás v naprosté zapomnění. Osud rodáka z ostravského Přívozu Waltera Langera (1899 až 1983) čeká, až se ho ujme nějaký filmař. Natočil by příběh o synovi železničáře, který uchvátil svět parfémem, jenž se prodává dodnes.

Walter Langer se narodil v Přívoze do železniční rodiny, otec byl na dráze úředníkem. Syn měl talent a ctižádost. Po škole v Ostravě se dostal na studia do Vídně, kde získal doktorát z chemie. Mladíkovi také učarovalo krasobruslení. Chtěl si splnit sportovní sen a odjel do Ameriky.

„Od května 1926 pobýval v Brooklynu, v New Yorku. Stal se zde členem Winter Sports Club, za nějž startoval na mistrovství USA v krasobruslení a úspěšně prokázal, že patří mezi mistrovskou třídu,“ popsal archivář Radoslav Daněk, který zapomenutý příběh ostravského rodáka oprášil. Langerova hvězda zářila. Toho využil k dalšímu cíli. Chtěl úspěšně podnikat.

Dobyl svět vůní

Langer založil chemickou laboratoř. Zde, inspirován krásou manželky Evelyn, namíchal luxusní parfém, který v USA způsobil revoluci. „V roce 1943 zahltil americký trh dámským parfémem White Shoulders (Bílá ramena – pozn. red.), který se kvalitou rovnal francouzským parfémům,“ pokračoval archivář.

Parfém Langerových měl fenomenální úspěch. „Byla to první masově prodávaná jemná vůně navržená a vyrobená v USA. Cestu k milionům lidí razil slogan »To nejlepší, co svět může nabídnout«,“ vylíčil Daněk.

Využili díry na trhu

Úspěch parfému White Shoulders podpořila i doba. Do Ameriky se luxusní parfémy dovážely z Francie, jenže vypukla druhá světová válka. „To podnikání manželů Langerových mimořádně nahrálo. Válka znemožnila dovoz zboží z nacistickým Německem okupované Francie,“ řekl archivář Radoslav Daněk. Nový parfém tak dokonale vyplnil díru na trhu.

Patřili k newyorské smetánce

Langerova manželka Evelyn pocházela z vysoce postavené anglické rodiny. Walter se tak „rozpomněl" na svůj rakouskouherský původ a začali koncem 40. let vystupovat jako baron a baronka von Langendorff. Byli považováni za prominentní postavy na společenské scéně New Yorku. Walter Langer samozřejmě fakt, že je synem obyčejného ostravského železničáře, nikde nešířil.

Tajemství parfému? Tři květiny

V době vrcholícího úspěchu parfému White Shoulders vlastnili Walter a Evelyn několik výrobních a obchodních firem. Ty se nakonec sloučily pod jeden holding Evyan Perfumes Inc. Pod značkou Evyan se parfém prodává dodnes! Základem vůně White Shoulders jsou lilie, jasmín a gardénie.

Manželům přineslo podnikání velké bohatství. Vlastnili několik nemovitostí na nejlepších adresách v New Yorku i jinde po státech. V roce 1979 si Walter koupil jedno z nejprestižnějších sídel na Manhattanu za 1,5 milionu dolarů. Byl totiž vášnivý sběratel a potřeboval 37 pokojů na „uskladnění“ svých sbírek.

Oženil se třikrát

Walter Langer se poprvé oženil jako mladík už za pobytu ve Vídni, zplodil dceru, ale manželství mu vydrželo krátce. V USA si vzal Angličanku Evelyn, s níž prorazil ve světě parfémů. Po její smrti v roce 1968 se Langer znovu oženil. Také nová žena Gabriele se stala známá jako baronka von Langendorff. Waltera přežila o desítky let, zemřela loni v létě.

