Tak rozsáhlé zapojení vězňů pro dobrou věc, to v Česku ještě nebylo. V oblastech zasažených povodní dosud pomáhaly tři tisíce odsouzených! Šlo pro ně o šanci k sebereflexi a pochopení, že pomoc a konání dobra je mnohem víc než páchání zla. Mezi dobrovolníky byla i čtveřice vykonávající trest ve Vazební věznici Ostrava.

„Bylo to pro nás fajn, cítili jsme se při tom skvěle. Že to byla dřina, nám vůbec nevadilo. Naopak, jsme rádi a těšíme se na další příležitost,“ řekl odsouzený Erik (28). „Dělali jsme vše, co bylo třeba. Tahali poškozené věci, vynášeli bahno. Lidé byli vděční,“ přidal se Vratislav (45).

„Byli jsme na mnoha místech, v Krnově, Opavě, Ostravě... Hlavní je pomoc lidem,“ pokračoval David (32). „Byli jsme i v Jeseníku, kde jsem nějakou dobu žil. Bylo to smutné, když jsem viděl, jak voda některým sebrala celé živobytí,“ dodal Aleš (43).

Našli v sobě dobro

Všichni vězni se přihlásili dobrovolně, bez nároku na jakoukoli odměnu. Všechny vhodné „kandidáty“ vězeňská služba pečlivě zvažovala.

Odsouzení pomáhali jak před velkou vodou, třeba plněním pytlů s pískem či stavění hrází, tak poté při odklízení škod. Působili v nemocnicích, domovech důchodců, pro charity i přímo pro zasažené obce.

„Mnozí objevili dobré stránky osobnosti, přehodnotili životní postoje, prožili sebereflexi,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.

V akci i ženy

Do pomoci se zapojilo celkem devět českých věznic, včetně dvou těžších, Mírova a Karviné. „Vězni v režimu zvýšené ostrahy se nicméně pomoci nezúčastnili. Těmto osobám bychom to nedovolili. Chceme být společnosti přínosem, ne zátěží,“ objasnil ředitel Vazební věznice Ostrava Marek Valenta.

Do méně fyzicky náročných prací se zapojily i ženy. Myly okna, vytíraly podlahy, vyklízely lehčí věci. Celkem se jich sešlo 21.

Uprchlík chtěl za kámoši

Tak obrovské nasazení vězňů v „přesile“ nad dozorci přináší jisté riziko, přesto se dosud našel pouze jeden, který situace zneužil. V Bohumíně se omluvil, že musí na záchod, a nenápadně se vytratil.

„Upřímně? Jsme příjemně překvapení, že šlo jen o jednoho,“ těší ředitele Věznice Ostrava-Heřmanice Pavla Horáka. „Šlo o muže odsouzeného za krádeže. Byl to zkrat. Měl v lokalitě známé, tak je údajně chtěl navštívit. Neměl peníze, neměl kam jít, už je zpět ve věznici,“ uzavřel.

VIDEO: Autokemp ve Vrbně pod Pradědem smetla voda. Spoušť, co zbyla, ukazuje jeho provozovatel Pavel Kubálek.

Video Video se připravuje ... Autokemp ve Vrbně pod Pradědem smetla voda. Spoušť, co zbyla, ukazuje jeho provozovatel Pavel Kubálek. Karel Janeček