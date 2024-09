Postižená města jako je Opava, Krnov, Bohumín sice přistavila nádoby právě na bioodpad, ale podle obyvatel je jich málo. „Jsou místa, kde popelnice chybí úplně, jelikož odplavaly, jinde se popeláři nedostali, takže tam potraviny zapáchaly hodně dlouho. Bude to chtít co nejdříve pořádnou deratizaci,“ dodala Lenka Urbancová.

Místní už od počátku měli a stále mají k dispozici kontejner na zkažené maso a uhynulá zvířata ve sběrném dvoře v Opavské ulici. Nově začal ve městě fungovat také obří drtič. Bude pomáhat likvidovat povodňový odpad. Stroj dorazil z Německa.

Deratizace bude

„Rovněž jsme je vyzvali, aby zkažené maso vyhazovali do nádob na gastroodpad, pokud jim neuplavaly. V některých lokalitách jsme nádoby jednorázově umístili ve větším počtu. Prostě, co jsme měli, to jsme dali,“ sdělila mluvčí města Dita Círová.

Přesto bude Krnov řešit lokální deratizaci, a to především v místech, kde se shromažďujeme povodňový odpad. „Co se týká kanalizace, tak pracovníci Krnovských vodovodů a kanalizací monitorují hlavní řady. Ty vyčistí, zbaví nánosů a následně deratizují,“ doplnila Círová.

Soukromníci musí sami

„Tam, kde jsou ještě hromady odpadů včetně případných potravin, nelze očekávat účinnost deratizace. Prvním krokem je odvoz odpadů z chodníků a ulic, což je pro město zásadní priorita,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí města Opavy Jiří Vaníček s tím, že deratizaci město provádí pouze v městských domech a na veřejných prostranstvích.

„Na veřejných prostranstvích obvykle probíhá aplikací otrávených návnad do potkaních nor. V našich objektech plánujeme deratizaci co nejdříve, v soukromých se o ni musejí vlastníci postarat sami,“ podotkl Vaníček.

