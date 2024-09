„Dlouhodobé nouzové ubytování bude v kraji potřebovat 280 osob, celkem jde o 102 rodin. Jde o ty, co nestihnou vyřešit problémy s bydlením do zimy,“ uvedl hejtman Josef Bělica.

Například v Opavě to je nyní 60 lidí, v Krnově 30. „Tato čísla se ale ještě mohou měnit,“ dodal. Aktuálně v evakuačních centrech zůstává zhruba 70 lidí.

Kontejnery i přestěhování

Informace pro kraj sbírá speciální tým hasičů. Zároveň se kraj s představiteli obcí snaží najít vhodná místa, kde by se mohlo nouzové a dočasné bydlení pro tyto rodiny zřídit. „Jde například o mobilní domy či kontejnerová řešení. Variant máme připraveno několik,“ podotkl hejtman.

Video Video se připravuje ... Tisíce lidí budou po záplavách v zimě bez plynu Blesk/ČTK

Možná je i nabídka volných bytů, ale to by bylo v jiných oblastech kraje. „Budeme to komunikovat, jak s těmi starosty, tak samozřejmě s těmi lidmi,“ řekl. V nejbližší době na obnovu území zasaženého povodní uvolní kraj 350 milionů korun. Schválit to ještě musí říjnové zastupitelstvo.

Krnov žádá pomoc

Starosta Krnova, kde žije 23 tisíc lidí, požádal dopisem tát o co nejrychlejší pomoc. „Žádáme o rychlou a efektivní pomoc pro povodní postižené město. Povodeň zaplavila téměř celý Krnov s 23 tisíci obyvateli, její rozsah byl ještě dramatičtější než v roce 1997. Škody jsou obrovské,“ uvedl Tomáš Hradil.

Vláda rouhodla, že uvolní jako první okamžitou pomoc domácnostem postiženým povodněmi průměrně 40 tisíc korun na domácnost. Peníze pošle obcím, které rozhodnou o konkrétní výši pro konkrétní domácnost.

Problémem jsou rachejtle a odpadní vody

V Ostravě se podle hejtmana jsou dva problémy související s firmami. V jednom případě jde o 60 tun vyplavené zábavní pyrotechniky. Musí se hlídat, aby se nekontrolovaně neodpálila. „Potom bude potřeba všech těch 60 tun zakopat na bezpečném místě, aby byla celá nálož znehodnocená,“ sdělil ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Druhým problémem jsou kontaminované odpadní vody. Není funkční čistička a vody opouštějící areál firmy OKK Koksovny mohou být nebezpečné. „Pokud koksovny nezabrání úniku odpadních vod, jsem připraven podat trestní oznámení,“ upozornil. Mluvčí společnosti Jindřich Vaněk podotkl, že firma má připravené řešení. Odpadní vody bude odčerpávat a odvážet k likvidaci v cisternách.