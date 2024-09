Moravskoslezští policisté zaznamenali první případy pokusu o rabování. Své domovy musely opustit tisíce lidí. „Důrazně toto jednání odsuzuji! Jedná se o hyenismus a nízkost některých jedinců zneužívajících neštěstí lidí, kteří kvůli velké vodě museli opustit své domovy nebo firmy. Věřím, že tyto sobecké grázly čekají nejtvrdší postihy," uvedl hejtman kraje Josef Bělica.

Ostrava musela odstavit teplárnu Třebovice a to včetně elektrorozvoden. „Ani přes maximální úsilí nebylo možno zachovat provoz ostravské teplárny, v důsledku povodní tak došlo k odstávce tepla a teplé vody ve městě,“ uvedla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Náprava může trvat několik dnů. Lidé mohou aktuální informace nalézt na webu nebo na zákaznické lince 800 800 860.

Ostrava: Evakuace Přívozu

Po půl desáté dopoledne začala evakuace městské části Přívoz. Ke 14. hodině hasiči odvezli už 250 lidí včetně dětí. Nasazen byl i vrtulník, který zachránil tři osoby. V místě soutoku Opavy a Odry jsou na pravém břehu Odry dvě trhliny v hrázi o délkách 50 metrů. Kolik lidí je v oblasti, není přesně jasné, ale zřejmě jde o stovky, možná o 500 obyvatel. Převáženi jsou do evakuačního centra na Černé louce.

„Řešení situace má nejvyšší prioritu, abychom utěsnili poškozené části hráze a zamezili tak dalšímu přívalu vody do ohrožených území a eliminovali případné další evakuace,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal.

Zástupci města vyzvali obyvatele, aby nejezdili do města, a rodiče, aby neposílali děti do školy. „Chceme vyzvat rodiče, aby v zasažených oblastech děti do škol neposílali a nechali je doma. Školám jsme nenařídili ředitelské volno, ale když děti nepřijdou, bude to nějakým způsobem akceptováno,“ dodal Dohnal.

Šéf hasičů: Krnov to zpackal!

Šéf hasičů Vladimír Vlček uvedl, že Krnov selhal při evakuaci. Podle něj nebyla evakuační místa dobře zvolená, některá byla zatopena, a evakuace byla zpožděná. „To je záležitost, která primárně jde za krizovým štábem Krnova,“ řekl Vlček.

Místostarosta Krnova Miroslav Binar to odmítl a uvedl, že žádné z evakuačních center nebylo zatopeno. „U některých byla voda blízko, do objektů se ale nedostala. Udělali jsme, co jsme mohli. Krnov je placka. Nemáme rady žádné objekty na kopcích,“ řekl s tím, že krizový štáb města je vybíral i na základě zkušeností z roku 1997. Město má 23 tisíc obyvatel a v kraji patří k nejpostiženějším.

Krnov je bez dodávek elektřiny a vody. „Nyní se snažíme dodávku obnovit, nejdříve ale půjde jen o užitkovou vodu,“ uvedl Binar. Ve městě voda zaplavila i areál nápojářské společnosti Kofola.

Bohumín: Bez elektřiny

Podstatná část Bohumína je kvůli zatopené rozvodně bez elektřiny, výpadky měly mobilní a datové sítě, zavřené jsou mateřské, základní i střední školy. Zaplavené jsou i obchody s potravinami, řeší se zásobování vodou i léky, pomoc nabídl Moravskoslezský kraj. Velmi omezená je doprava. Město informuje obyvatele pomocí megafonu.

Není kvůli vyloučena evakuace lidí z části Starý Bohumín. „Pravděpodobně v důsledku poškození nedokončených protipovodňových hrází u dálnice D1 nám tam trvale stoupala voda. Zástupci města pojedou na místo a poté rozhodnou, zda bude nutná evakuace obyvatel z této městské části," řekla mluvčí Jana Končítková.

Zatopená Opava: Poškozený most

Rozvodněná řeka Opava poškodila most v opavské Ratibořské ulici mezi centrem a sídlištěm Kateřinky. Konstrukci nyní prohlížejí pracovníci ŘSD. Podezření, že most je poškozený, se objevilo v neděli. V té době už byl zavřený pro veřejnost.

Opavská radnice nechala pro auta i pěší dočasně uzavřít většinu mostů ve městě. Používat se budou až po kontrole, zda je povodeň nepoškodila.

VIDEO: Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024)

Video Video se připravuje ... Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024). HZS ČR