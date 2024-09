Američané, kteří za druhé světové války létali ničit fabriky a strategické cíle ve službách nacistického Německa často do Polska, tentokrát stočili letadla na Ostravu. „Sirény byly už dřív, teď však nálet na Ostravu proběhl,“ řekl Květoslav Tučník. Mnozí lidé neprchli do krytu, ale zvědavě sledovali letadla.

„My s rodinou jsme se poprvé šli schovat do leteckého krytu, do sklepa sousedního domu. Udělali jsme dobře. Za chvíli to začalo hučet. Bylo slyšet, že se letadla asi trochu snižují, klesají. Začaly dopadat pumy. Hvízdaly, jako když shazujete hrdlem dolů prázdné flašky,“ popsal pamětník, kterému bylo v té době 14 let.

Trosky V Troskách

Když bylo po všem a lidé vyšli z krytů, strnuli hrůzou. Všude byly krátery a zničené domy. A také mrtví. „Můj spolužák Josef Klečka s rodinou a sousedka se svou holčičkou se schovali ke Klečkům do sklepa. Byl v ulici označen jako nejbezpečnější. Všichni tam zemřeli,“ pohnul se seniorovi hlas.

Květoslav Tučník je rodák ze Zábřehu nad Odrou, který byl z městských části zasažen asi nejničivěji. Ulice Hollarova se dnes jmenuje na V Troskách. „S rodinou jsme měli po bombardování materiální problémy, ale byli jsme naživu. Narozdíl od jiných. Mnoho jich zemřelo, mnoho,“ vzpomněl pamětník.

Tlak trhal plíce

Květoslav Tučník vzpomněl i čtyři nebo pět mrtvol, nebyly viditelně „poškozeny“. „Myslím tělesně, žádná ruka nebo něco, že by chybělo. Jen byli celí šediví od prachu. Pokud byli v uzavřené místnosti a došlo k explozi bomby, tak ten tlak jim protrhl plíce,“ dodal Květoslav Tučník.

Letecký útok na Ostravu strategické cíle zasáhl jen okrajově, většina bomb dopadla do obydlených oblastí. Nálet trval přes hodinu. „Dle mého názoru ty bomby shazovali nedbale. Z hlediska vytipování, kdy ty bomby uvolnit,“ líčil. Při náletu zahynulo ve městě 409 lidí, z toho 128 obětí bylo ze seniorova rodného Zábřehu nad Odrou.

Vzpomínali u památníků

Město si připomnělo černý den historie u dvou památníků, jednak u pamětní desky autora Marka Pražáka z roku 2019, která připomíná zkázu celého města, tak u nového památníku autora Lukáše Dvorského věnovanému obětem ze Zábřehu. Vznikl u nejničivěji zasažené ulice V Troskách.

Nálet ze srpna 1944 zůstal počtem obětí nepřekonán, přestože spojenecká i sovětská letadla zaútočila na město do konce války ještě 30krát.

