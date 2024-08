Na tábor dopravilo 13 dětí slepené kartonové letadlo, na které každé dítě dostalo i svou letenku. Pilotoval ho dětský psychiatr Jan Uhlíř. „Jsou to děti s psychiatrickým duševním odnemocněním. Děti, které jsou omezené v trávení času na běžných táborech,“ vysvětlil lékař.

Po „přistání“ děti vítala šamanka indiánského kmene, jehož se děti od 6 do 12 let stanou na konci tábora součástí. Do té doby musí denně plnit několik úkolů. Rolí indiánek se zhostily sestry z dětské psychiatrie a denního stacionáře. Děti tak potkaly známé tváře z terapií.

Aby si rozuměly

Smyslem tábora je naučit děti zvládat běžné životní situace. „Jde vidět, že děti, když program absolvují, lépe pak nastupují zpátky do školy, zpátky do kolektivu. Naučí se mechanismy, jak ty své stavy a frustrace lépe zvládat,“ pokračoval Jan Uhlíř.

Program tábora je pevně daný. Děti si sice „hrají“, zároveň s nimi ale celou dobu pracují psychologové, aby skupina držela pohromadě a nevznikaly nějaké třenice. Tábor je pro většinu ze zúčastněných dětí také jedinou možností, jak strávit čas s vrstevníky...

Tábor vylepšili

Letošní tábor se konal podruhé. Loni proběhl v premiéře, i tehdy bylo téma Indiánská vesnice. „My jsme ty aktivity přizpůsobili, minule jsme si odzkoušeli, jak děti některé aktivity dělají rychle, takže to jsme pro letošek upravili a vylepšili,“ řekla vedoucí sociální služby Adéla Kramná.

Dětská psychiatrie ve „fakultce“ provozuje denní stacionář pro mladší školní děti jako jediná u nás. Aby sem mohlo být dítě přijato, čeká se spolupráce rodičů a jejich účast ve speciálním rodičovském programu Triple P (Positive Parenting Program), který vyvinul australský profesor Matt Sanders.

