„Se synem žiji již pět let sám, manželka nás opustila a začala nový život jinde. Musel jsem nechat práce a pečuji o syna i o dům, ze kterého jsem exmanželku vyplatil. Část výdajů ale stále ještě splácím,“ popsal rodinnou situaci Drahoslav Brňák.

Při péči o Jakuba si oddechne jen tehdy, když je syn ve speciální škole či stacionáři. „Jediné, co mě těší, jsou výlety s Kubou. Oba máme moc rádi přírodu,“ vylíčil otec. Oba jsou také nadšenci do cyklistiky.

Davida si vzali z dětského domova: Po neštěstí je v kómatu! Táta se o něj stará už 15 let

Dosud jezdili na tandemovém kole, které Drahoslav sám vyrobil, ale do řízení se syn nemohl zapojit. To se ovšem nově změnilo.

Už šlape taky

Táta se synem dostali od Nadace AGEL peníze na originální tříkolový tandem. Při jízdě pomáhá elektromotor tátovi, Jakubovi zase jízda na vozítku dovoluje zapojit se do pohánění pomocí speciálních šlapátek. Pomůže mu i k cvičení motoriky, fyzické kondice a také k novým vjemům a zážitkům s tátou.

„Jsem opravdu vděčný. S Kubou jsme už společně projeli naši vísku, Lichnov, a zjistili jsme, co všechno tenhle zázrak dovede. Je to skvělé, a bez finanční pomoci by to nebylo možné,“ řekl vděčně Drahoslav Brňák.

„Porucha autistického spektra je celoživotní diagnóza a z našich zkušeností víme, jak náročná péče o děti s autismem může být. S formou finančního daru jsme neváhali,“ řekla Lucie Dvořáková ze správní rady Nadace AGEL. Jakub s otcem dostali příspěvek 25 tisíc korun.

VIDEO: Vedoucí Ivana Malcharová o fungování Domova Mikasa, kde žijí dospělí autisté.

Video Video se připravuje ... Vedoucí Ivana Malcharová o fungování Domova Mikasa, kde žijí dospělí autisté. Michal Charbulák