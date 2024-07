Co všechno jsou schopni zanechávat ve vozech městské hromadné dopravy cestující - to prozradili úklidoví pracovníci v Ostravě. Špindírové vyjdou po čtyři další roky na více než 116 milionů!

„Největší spoušť za sebou nechávají cestující v noci a některé neodradí ani kamerový systém,“ potvrzuje taktéž generální ředitel Dopravním podniku Ostrava Daniel Morys. Nejen opilcům a uživatelům drog nevadí, že ho natáčejí a záběry předávají policii. Mnozí se pak diví, když dostanou předvolání k přestupkové komisi.

„Nalézáme ve vozech prezervativy, spodní prádlo, zbytky jídel, lahve od alkoholu, střepy. Lidé znečišťují vozy tělesnými tekutinami, zejména močí,“ řekl ředitel Morys.

Více peněz

Úklid podnik oproti dřívějšku aktuálně zdvojnásobil. Výsledná cena prací určených pro tři externí firmy v následujících čtyřech letech vytáhne z kasy přes 116 milionů za úklid v celkem 570 vozidlech i na 206 zastávkách tramvají v Ostravě. Video Video se připravuje ... Očista prostředků MHD v Ostravě vyjde na příští čtyři roky na 116 milionů korun. Karel Janeček

„Včetně 108 přístřešků, laviček, odpadkových košů či zábradlí. Vozy aktuálně čistíme každý desátý den, platby firmám však odvedeme od skutečného počtu odvedené práce. Pokud jedete ve znečištěném voze i nyní, muselo k němu dojít někde po trase,“ podotkl Morys.

Milimetr po milimetru

Tramvaje počišťují na smyčkách Vřesinská, Hlavní nádraží, Hranečník a nově i Dubina a Hlučínská. Je to jako s auty. Vjíždějí do myček, poté se do nich už vrhají pracovníci úklidu. Čistí milimetr po milimetru prostoru od všelijakých nechutností.

S pracovními nástroji a zásobárnou účinné látky na zádech vypadají čističi jak hlavní protagonisté filmu Ghostbusters (Krotitelé duchů). „Doslova od podlahy ke stropu. Čistí, zároveň vše dezinfikují ekologickými prostředky, šetrnými ke zdraví lidí a i životnímu prostředí,“ dodal ředitel.

Vozidla DPO jsou pod kontrolou manažerů čistoty, kteří denně dohlížejí jak na běžný, tak i na vyšší stupeň úklidu vozidla.