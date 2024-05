Jako kluk vynikal, jenže poté rebeloval, propadl alkoholu, zadlužil se a skončil na ulici! Cestovatel Jan Rendl (32) ze Stonavy na Karvinsku vyrazil na duši očišťující 10 tisíc km dlouhou cestu, aby dospěl ke zjištění, proč se to vše stalo. Šokující závěr se dozvěděl ani ne před rokem!

„Byl jsem živé dítě, které muselo vše zkusit, vědět a mělo obdivuhodnou paměť. Vynikal jsem ve všem,“ zavzpomínal Jan Rendl.

„Zlom nastal ve chvíli, kdy jsem nastoupil na 8leté gymnázium. Doslova jsem se „zasekl“, začal rebelovat proti učitelům a vnímat, že se čím dál víc liším od vrstevníků,“ pokračoval.

Rebel se cítil sám, nepochopen a postupně propadl alkoholu. „Žádné návštěvy psychiatra ani léčení v opavské léčebně nepomohly. Nespolupracoval jsem, neměl jsem o nic zájem,“ popsal ostravský rodák. Problémy přišly i v práci, zadlužil se a v pouhých 21 letech skončil dokonce na čtyři měsíce na ulici.

Trnitá cesta

Rendl našel pomoc v azylovém domě a s pomocí sociálních pracovníků se za pět let zbavil dluhů. „Vrhl jsem se na cestování, abych měl čas pochopit, co je ve mně špatně. Po pěší cestě do Jižní Ameriky, která měřila 10 tisíc km, jsem tentokrát už aktivně a dobrovolně vyhledal psychiatrickou pomoc,“ líčil.

Byla to trnitá cesta, čtyři roky terapií. Před necelým rokem slyšel diagnózu, která vše divné v jeho životě osvětlila - Aspergerův syndrom!

„Už vím, co mám v hlavě jinak, proč se liším, jak s tím pracovat. Po mnoha letech se mi konečně ulevilo. Ale to je teprve začátek další životní kapitoly,“ uzavřel Jan Rendl.

Co je Aspergerův syndrom?

Jde o jednu z poruch autistického spektra. Vyznačuje se hlavně potížemi v komunikaci a sociálním chování, na druhou stranu intelekt není nijak ovlivněn. Lidé s Aspergerovým syndromem se naopak často vyznačují až nadprůměrným intelektem a bohatou slovní zásobou.

Nejdelší cesta? Patery boty fuč!

Honzova cesta do Jižní Ameriky byla i jeho nejdelší, trvala 315 dní, tedy skoro 11 měsíců. Prošlapal tehdy patery boty a zničil 30 párů ponožek.

Za posledních sedm let nachodil téměř 43 tisíc km ve více jak 50 zemích světa. „Při chození nepoužívám žádné speciální, moderní oblečení ani výbavu. Většinou mi stačí staré triko a kraťasy odněkud z tržnice,“ říká muž, který také leze po ledovcích. V Peru se dostal do výšky 6425 metrů.

Na výlet s Honzou a Mikasou

Poté, co se Jan Rendl dozvěděl svou diagnózu, rozhodl se pomáhat dalším lidem s autismem. Začal spolupracovat se společností Mikasa, která se o lidi s autismem stará už 15 let.

Na jedné z prvních akcí se lze potkat s cestovatelem a zástupci Mikasy už 25. května v Beskydech. Pořádají nenáročný výlet na Pustevny a okolí. Sraz v 11 hodin „dole“ u hotelu Ráztoka, či ve 12 hodin „nahoře“ u hotelu Libuše.

Cestovatelské aktivity Jana Rendla i ty podporující lidi s autismem můžete sledovat i na jeho webu.

