Střelec

Dejte si pozor na to, abyste nevytahovali kostlivce ze skříně. Křivdy nejsou povoleny a mohly by vám dost uškodit. Většinu času totiž trávíte někde s kamarády, což může partnerovi dařit. Kdybyste ho něčím obvinili, jen byste přilili olej do ohně.