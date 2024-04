Zřejmě utekly chovateli, podběhly pod zábradlím a vzaly to podél hřiště mezi vyjevenými fotbalisty. „Takové haló jsme u nás ještě nezažili. Rozhodčí pískal o sto šest, diváci bouřili,“ popsal událost s třetím neplánovaným soupeřem na trávníku předseda darkovického klubu Milan Bialas.

Rozhodčí musel zápas přerušit, než se vyplašené stádečko dostalo ke schodům vedle tribuny a vyběhlo po nich ven. „Bylo vidět, že vedoucí ovce to chtěla nejdříve vzít šikmo přes hřiště, ale pak se asi lekla hráčů a udělala si s ním půlkolečko,“ smál se Bialas. Na bobcích prý naštěstí nikdo neuklouzl. Zápas pak v pohodě pokračoval. Vyhráli ho hosté.

Stádo ovcí zpestřilo utkání mezi FK Darkovice a TJ Velká Polom.

Podle fanouška Ondřeje Teichmanna se v první sekundě po ovčím útoku rozhostilo ticho. „Byl to šok i pro diváky. Pak se všichni začali smát a fandit nezvyklým spoluhráčům,“ podotkl Teichmann k utkání, o kterém se bude v místních hospodách ještě dlouho vyprávět. Být to o týden dřív, byl by to povedený apríl.