Zajímavý projekt rozjela radnice Ostravy-Jih. Domovníci dohlížejí na domy, kde hrozí problémy, někteří dělají pochůzky po až 100 bytech. O dům na Hasičské ulici v Hrabůvce se desítky let stará Miroslav Krenžel (77). „Problémy byly a jsou, ale já mám tu práci rád!,“ říká.

Muž povoláním plynař, topenář či vodoinstalatér se ke svému „džobu“ dostal tak trochu náhodou. „Přistěhoval jsem se do historického baráku, který býl vytápěn jen kotly. Tehdy nebyl nikdo, kdo by je obsluhoval. Tak jsem se nabídl. Dělám to dodnes, ale už jako domovník,“ líčil Miroslav Krenžel.

Koho fakt nemá rád, to jsou vandalové. „Loni nám kdosi zničil nové vstupní dveře. Nikdo netušil, kdo. Nenechal jsem to být, získal jsem kamerový záznam od firmy naproti a ejhle, jakási opilá mladá partička dorazila před dům taxislužbou. Asi se v noci nemohli dozvonit někoho z domu,“ řekl Krenžel.

Zloději cedulí

Dnes domovník mimo jiné řeší některé neukázněné pejskaře. „Upravujeme prostor u domu, sadí se živý plot. Tak jsem umístil cedulky, ať lidé psy hlídají a ti nedělají exkrementy u domu. Výsledek? Vytrhané cedulky a exkrementy u domu. Taky tady vede cyklostezka. Často řeším poplivané či pomalované stěny. Mrzí mě, jací lidé umějí být,“ usmál se hořce.

Video Video se připravuje ... Miroslav Krenžel dělá domovníka v domě v Ostravě-Jih, kde bydlí, už 30 let. Michal Charbulák

Jinak vše, co je v domě třeba vyřešit, opravit, udělat, na to se Miroslav Krenžel vrhá s vervou. „Byty jsou tady malé, a tak se několik lidí stěhovalo do většího. Potěšilo mě, jak mi později psali, že se jim v domě i díky mě hezky bydlelo,“ uzavřel Miroslav Krenžel.

Nový projekt radnice

Projekt Domovník-Preventista spustila radnice ostravského obvodu Jih loni v říjnu. Je dotován z evropských fondů. Z domovníků v podstatě dělá „profíky“. Cíl? Zvýšit bezpečnost a komfort lidí v domech, kde žije velký počet partají.

V akci je 19 lidí, z toho 11 žen! Tři z nich jsou pochůzkáři, kteří obslouží 16 až 100 bytů. Spolupracují se záchrannými složkami a s referenty z radnice, kteří na projekt dohlížejí. „Za měsíc proběhne první vyhodnocení,“ vzkázal starosta Martin Bednář.

Městský obvod Ostrava-Jih loni investoval téměř 145 milionů korun do oprav a modernizace svého bytového fondu. Za poslední tři roky přesáhly investice 300 milionů korun. Nejlidnatější ostravský obvod má ve správě 5225 bytů. Jsou ve 310 domech a jejich současná účetní hodnota činí téměř 2,78 miliardy korun.