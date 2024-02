Beran

Máte za sebou náročný pracovní týden a dost jste se nadřeli. Jenomže to není důvod k tomu, abyste se naváželi do rodinných příslušníků. Pokud svůj přístup okamžitě nezměníte, tak to s vámi nedopadne dobře. Ukořistěte pro sebe životní rovnováhu.