I je nyní připomíná temná výstava v Ostravském muzeu, která potrvá do 26. května. Pedagogové se jmenovali Josef Baláš, Antonín Pavlas, Alexandr Vavřín, Josef Pícha-Petrovský, Vladimír Krejčí a Marie Dlouhá. V tehdejším Sovětském svazu se šestice ocitla z různých důvodů.

„Někteří byli potomci Čechů, kteří se tam přistěhovali, další tam byli vysláni z Československa, aby ve vesnici Čechohrad učili češtinu děti přistěhovalců a jeden z nich byl válečný zajatec,“ organizátorka expozice z Gulag.cz Petra Černoušková.

Stalinisté je zatkli za údajnou špionáž pro Československo a odsoudili k deseti letům těžké dřiny v pracovně-nápravných táborech na Soloveckých ostrovech.

Z nucených prací trest smrti

Tam stavěli ve strašných podmínkách Bělomořsko-baltský kanál, který se po dokončení ukázal v praxi nepoužitelný. V roce 1937 jim trest změnili na smrt zastřelením.

„Pedagogové patřili v gulagu k vězňům dalších 56 národností, které tam v letech 1937 až 1938 popravovali kulkou do hlavy jako na běžícím páse,“ doplnila Černoušková.

Fotky na stromech

Hrůzné místo ruské tajgy neupadlo v zapomnění díky historiku Juriji Dmitrijevovi ze sdružení Memorial. Jen díky němu mohou na kmenech stromů viset fotky zastřelených. Po masových hrobech pátral a objevil je.

Na deseti hektarech pak spolu s dobrovolníky v roce 1997 odkrýval ostatky zabitých a vytvořil pietní místo. Bohužel temný je i osud historika Dmitrijeva. Právě kvůli odhalování zločinů ze Stalinovy doby byl ve vykonstruovaném procesu v roce 2021 poslán na 13 let do do trestanecké kolonie, kde je dosud.

Vymazáni ze světa

Vědec Jurij Dmitrijev provedl v Sandarmochu rozsáhlé archeologické průzkumy a dokázal v archivech tajné policie dohledat i totožnost většiny zavražděných. Jejich hromadné popravy v Sandarmochu probíhaly v přísném utajení.

Příbuzní nebo přátelé nebyli o smrti blízkých nikdy informováni. Měli být vymazáni ze světa: za svůj původ, náboženství nebo za své názory. Celkem jich tam zemřelo 6 241.

Na výstavě jsou k vidění věci, které badatel používal během svých expedic, nálezy z odhalených masových hrobů a umělecká díla inspirovaná tématem od desítek umělců z celého světa.

