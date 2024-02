„Je mi strašně líto, co se stalo. Prohlašuji vinu, za vše můžu já,“ hlesl Martin D., který soud strávil v slzách. „S družkou se nám podařilo udržet rodinu pohromadě. Občas se k tomu vyčítavě vrátí, ale snažíme se fungovat. V listopadu se nám narodila nejmladší dcera,“ překvapil u soudu.

Po nehodě Martin D. s družkou chodili dva měsíce k psychologovi, oba brali léky. „Řidičák mi vzali a počítám se zákazem řízení od soudu. Družka doufá, že nepůjdu do vězení, je s malou na mateřské a rodinu by neuživila, vše je na mně,“ klopil muž hlavu.

Velká tragédie

Státní zástupce Pavel Čvančara má případ za velmi tragický. Podle něj muž pečuje o rodinu, váží si ho v práci, je učitelem odborných předmětů.

„Na druhou stranu nelze pominout velkou závažnost činu. Obžalovaný zavinil smrt dvou dětí a ohrozil 70 lidí ve vlaku, který mohl vykolejit. Na co myslel, když jel na přejezd, je mi záhadou,“ řekl.

Zvážili dopad na rodinu

Soudní senát Martina D. nechal na svobodě. Trest tři roky je podmíněně odložen na pět let. „Trest nepodmíněný by nebyl ochranný ani výchovný. Cítíme povinnost trestat pachatele, na druhé straně zvažujeme, jaký by to mělo dopad na rodinu,“ řekl předseda Dalibor Zecha.

Martinovi D. hrozilo vězení za obecné ohrožení z nedbalosti v rozmezí tři roky až 10 let. Soud mimořádně udělil podmínku. Verdikt ale ještě není pravomocný.

Bolest v srdci sestry: Chybí mi!

Martin D. nepozorností přišel o syna a do té doby nejmladší dcerku. Má ještě dospělou dceru, která již žije svůj život, a stará se o studentku (17) a čerstvě narozenou nejmladší holčičku (3 měsíce).

U soudu zazněla právě slova studentky a hnala slzy do očí. „S bráškou jsme trávili spoustu času. Vše jsme prožívali spolu, i když byl o několik let mladší. A moje malá sestřička? Už s ní nic neprožiji. Je to tak těžké, že o tom nemohu mluvit,“ vzkázala.

Co se stalo?

Loni v lednu vjel Martin D. s autem za špatného počasí na čerstvě zasněžený přejezd v Ostravě-Třebovicích. Jenže blikala červená světla. „Jezdím tudy dennodenně k dílně,“ podotkl sám viník.

Na přejezdu mu začala ve sněhu podkluzovat kola a uvázl tam. Srážka byla neodvratná… Auto bylo odhozeno do příkopu, vlak naštěstí nevykolejil. Obě děti, které táta vezl, na místě zahynuly. Muž byl zraněn lehce.