„Jednalo se o výjimečný a obtížný případ, který vyžadoval zvláštní vědecké posouzení. Příslušným znalcům z různých oborů zabývajících se technickým stavem atrakce byly na základě jejich žádosti opakovaně prodlužovány lhůty k posouzení. Výsledný závěrečný znalecký posudek čítá 120 stran a další desítky stran jsou obsaženy v přílohách,“ uvedla mluvčí policie Daniela Vlčková.

Do doby doručení posudků strávili podle ní kriminalisté množství hodin při výsleších poškozených i svědků, vyhodnocování kamerových záznamů i dalších indicií.

„V minulém týdnu, po zhruba 15 měsících důsledného a důkladného prověřování všech okolností, obvinili havířovští kriminalisté dva muže ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ doplnila. Policie odmítla upřesnit, v jakém vztahu jsou obvinění k samotné atrakci.

Lidé naráželi do překážek

Neštěstí se stalo 3. září okolo 15. hodiny v centru Havířova. Atrakce, extrémnější verze řetízkového kolotoče nazvaná Rotating Tower, přestala fungovat a reagovat na ovládací prvky.

Konstrukce, která vyvezla sedačky do výšky asi 15 metrů, začala nečekaně a nekontrolovaně klesat k zemi. Přitom se zavěšené sedačky s návštěvníky i nadále točily. Lidé naráželi do zábradlí pouťové atrakce a do okolo stojících překážek - například stánků. Mnozí utrpěli vážná zranění, měli vyražené zuby, rozdrcené kosti v obličeji. Provozovatelem kolotoče je muž (54) z Prostějovska. Právě ten je zřejmě obviněn.

