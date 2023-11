Beran

Milí Berani, procházíte úžasným profesním obdobím a není nic, co by vás od precizně splněných úkolů odradilo. S kolegy táhnete za jeden provaz a jste jim při ruce. Je báječné, že nemyslíte jen svoje blaho a snažíte se druhé povzbudit. To se vám vyplatí.