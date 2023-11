Rak

Dávejte si pozor na projevování citů, protože se vám nedostane dostatečné podpory. I když se vám vcelku daří, můžete si to pokazit zbrklostí. Dbejte na to, abyste zapadli do kolektivu, s některými kolegy si totiž úplně nerozumíte. Zapracujte na tom.