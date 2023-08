Svářeč Volodymyr P. prý nesnesl útlak krajana Valentyna (†51). „Stále mi něco přikazoval. Nesnášel světlo. Chtěl mít pořád zhasnuto, zatažené závěsy a ticho. Připadal jsem si s ním jako v hrobce. Nesměl jsem ani jíst a šustit papírem. Místo, abych po směně odpočíval, chodil jsem pryč,“ popsal muž.

Pětapadesátikilový střízlík vysoký 165 cm se prý stokilového kolegy bál. „Už jednou mi praštil hlavou o stěnu, musel jsem do nemocnice na šití. Žít s ním bylo těžké. Agentura, co nás zaměstnala, slíbila, že to vyřeší, ale už je pozdě,“ pokračoval.

Nežer to! Slyšel prý

Osudné lednové úterý přišel Volodymyr P. z práce, unavený si lehl do postele a jedl hroznové víno. „Jedl jsem ho po jedné kuličce, tak tiše, jak to jen šlo. On přesto zařval »Nežer to!«, sebral mi to a vyhodil do záchodu. To už jsem se vzepřel, že není můj šéf, aby mi pořád rozkazoval,“ líčil soudu.

Došlo ke konfliktu, na řadu prý přišly i pěsti. „Ležel jsem na posteli, on seděl na mně a bil mě. Pak mám zatmění. Všiml jsem si, že krvácel, dohodli jsme se, že mu zavoláme sanitku. Proč jsem pak umýval nůž a schoval ho do tašky, to nevím,“ mlžil posléze.

Odmítl vinu

Volodymyr tvrdí, že se krajanovi jen bránil. Poté připustil, že se možná vražda stala, ale netuší, jak. „Co bylo přesnou příčinou sporu, už si můžeme poslechnout bohužel jen z jedné strany,“ řekl státní zástupce Michal Król a muži navrhl trest 11 let. V případě prohlášení viny pak 10 let.

Volodymyr P., který údajně neumí prakticky jediné slovo česky a celé líčení mu asistovala tlumočnice, ale odmítl prohlášení viny i dohodu o vině a trestu. Soud tak bude pokračovat výslechem svědků.

