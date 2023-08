Milan Jadrníček (56) nosil materiál po schodech na stavbě a zřítil se do několikametrové propasti. Našli ho až kolegové, kdyby neposkytli první pomoc a nezavolali záchranáře, nebyl by mezi živými. Padl zády na hlavu a vážně si poranil mozek.

Stará se sestra

„Kdyby ho včas nenašli, lékaři by ho už nenahodili. Šlo o minuty, protože na tu hlavu napadl ze třetího patra, podle toho, co mi říkali jeho kolegové, co ho zachránili, byl v kritickém stavu. Krvácel do mozku, měl zlomené i páteřní obratle,“ popisuje Milanova sestra Monika Kubacká (48). Ta se bratra ujala a od osudného dne, kdy jej vrtulník přepravil do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, se od něj nehne.

Díky tuhému kořínku tesař Milan vstal po těžkých operacích "z mrtvých" a učí se znovu žít. Tak, aby se mohl za pár dnů nastěhovat do bytu, který mu jako bezbariérový sehnala v Janově u Krnova právě jeho milující sestra.

Nepamatoval si syna

„Nepamatuji si skoro nic před úrazem, ani po něm. Zhrozil jsem se, když jsem se probudil z komatu a nemohl jsem si vzpomenout na jméno svého syna Jana (28). To jsem říkal, že mám s pamětí obrovský průser,“ pžiznává Milan.

Když si o sobě četl v lékařských zprávách, bylo mu prý zle. „Tělo jsem měl sešroubované, paměť jsem ztratil. Říkal jsem si: Lidé mě teď budou brát už jako méněcenného. Rozhodl jsem se: Nikdy se nevzdám, bojuji dál,“ nevzdává se.

Jiný život

Milanovi převrátil úraz život naruby. Změnil jeho životní styl a zvyklosti i žebříček hodnot a celkové vnímání světa.

„Dříve jsem byl spíše introvert, teď jsem zjistil, že kolem sebe potřebuji lidi. Raduji se z každého úspěchu, učím se vařit, prát, začal jsem chodit sám na nákupy, život je přece ještě přede mnou. Vždyť jsem se ani ne před rokem a půl zvonu narodil,“ usmívá se a dodává: „Navíc jsem po úrazu zcela přestal kouřit, to je paráda.“

Terezka (2) je na světě jen „na skok“: Má nevyléčitelnou nemoc, je jediná v Česku

Nebýt na obtíž

Nikdy na tom nebude stejně, jako před zraněním, i tak dělá výrazné pokroky. Začal chodit a číst, učí se anglicky. „Některá slovíčka se mi vybavují z filmů nebo písniček,“ chlubí se. Studuje i přes drastické bolesti hlavy, které ho nadále sužují. Stále je pod dohledem odborníků z urologie, neurologie a ORL.

Po zřícení má stále velké problémy se sluchem a oslabenými svaly. „Jediné, co mě drželo nad vodou, byly návštěvy mojí rodiny. Díky aktivitě a přístupu mojí rodiny, a hlavně sestry Moniky, jsem se časem psychicky i fyzicky zlepšil,“ přiznává.

Aktuálně Milan pobývá v Sociální službě Podhorská v Nemocnici AGEL Podhorská v Rýmařově. „Abych nebyl odkázán na pomoc druhých a abych byl soběstačný, trénuji tělo i mysl, to abych mohl brzy bydlet samostatně, začít znovu. Těším se na samostatné bydlení,“ plánuje optimisticky.

VIDEO: Filip Donée o svém úrazu a životě s protézou.

délka: 01:04.77 Video Video se připravuje ... Filip Donée o svém úrazu a životě s protézou Zdeněk Matyáš