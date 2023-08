Lev

Nový měsíc vám přinese zpočátku jen samé starosti. Netvařte s kysele a opravdu se na vše soustřeďte. Pokud byste to neudělali, začali byste chybovat, což by vám nepřineslo nic dobrého. Nehrňte se do náročných úkolů, protože budou nad vaše síly.