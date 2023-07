„Jednoho dne jsme otočili kohoutkem a nic,“ popsala Helena Pinková (73). „Kdyby nás předem upozornili, ať se můžeme připravit, ale takhle?,“ dodala. „Prasárna! Nedá se prát, koupat, pořádně vařit,“ přidává se Dana Vašková (60).

„Já se nekoupal už 10 dní,“ hřímá invalidní důchodce Jarek Obročník (63). „My máme doma dvě malé děti, tři a sedm roků. Umíte si představit, jaké to je být bez vody,“ podotkl Tomáš Vaško (37).

Místní upozorňují, že vše řádně platí a nikomu nic nedluží. „Narozdíl od firmy, které platíme!,“ říkají.

Exekutor odpojil čerpadlo

Vodu vypl odpojením čerpadla, které bere vodu z kilometr vzdálené studny, insolvenční správce. Řeší tak dluhy stavební firmy z Opavska. Právě ta bydlení místním pronajímá a dodává i vodu. „Místo, aby se správce přišel podívat, jaká je tu situace, rovnou konal ve stylu »Poraďte si«,“ jsou naštvaní místní.

Maličkou píšťskou část Hůrky u hranic s Polskem tvoří bývalý zemědělský areál obklopený třemi činžovními domy a několika malými domky. Situace zasáhla všech asi 30 lidí.

Pro vodu 10 kilometrů

Komunita shání vodu, kde se dá. „Taháme ji z práce, jezdíme do 10 kilometrů vzdáleného pramene v Bělé. Dovážíme si třeba pět dvoulitrových PETek, jenže, co to je 10 litrů. Takhle jezdíme každý den. Taky zachytáváme dešťovou vodu, kde se dá, třeba do bazénu,“ ukazuje paní Hana.

Správce vše slíbil vyřešit k 24. červenci. „Doufám. Já už na kupování vody prošustroval dva tisíce,“ uzavřel pan Jarek.

Obec nepomohla

Komunita je naštvaná i na obec, že se k nim postavila zády. „To je takový problém, jedna cisterna s pitnou vodou?,“ ptají se. „My s nimi smlouvu o dodávce pitné vody nemáme. Nikdo nás navíc o pomoc nepožádal. Byl tu jen pán, který žádal vodu pro své koně. Dovezli mu ji naši obecní hasiči," uvedl starosta Daniel Fichna.

„Co se týká cisterny, tu certifikovanou na pitnou vodu nemáme. Museli bychom ji pronajmout, nechat zkontrolovat a schválit, což jsou nemalé náklady,“ dodal Fichna.