Ženu (64) z Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku rafl do lýtka místní „miláček“ Sindy (8). Léčila se sedm dní, majitel Jozef M. (70) tak musel k soudu, dostal podmínku. S tím, že žena celou věc přehání a psa mu nejprv nakopla, se odvolal. Marně.

Volně puštěný pes kousl ženu u cyklostezky nedaleko garáží, kde Jozef M. opravuje při důchodu auta.

„Místní hodnějšího psa neznají. Chodí si ho hladit děti i mentálně postižení z blízkého ústavu. Tehdy paní volala na vnučku, máchala rukama, pak začala hystericky křičet, že ji Sindy kousla,“ líčil muž.

To dle svých slov ještě nevěděl, že žena fenku Sindy prý nakopla. „Muselo se něco stát, Sindy hned s kňučením odběhla do garáže. Na veterině pak zjistili, že má poraněná žebra,“ řekl senior.

Ošetření slivovicí

Ženino zranění prý nevypadalo nikterak vážně, Jozef M. s kamarády ošetřili ženě ránu slivovicí. „Desinfekci jsme neměli. Já se jí omluvil a chtěl se s ní vyrovnat smírně ne přes úřady a už vůbec ne přes soud. Pak jsem ale zjistil to kopnutí do psa a řekl si, tak to prrr!,“ hřímal muž.

Celý incident považuje za přestupek. „Ta ženská to celé zveličila. Dobu léčení si schválně natáhla na sedm dní, abych šel před soud,“ řekl muž. Od frýdecko-místeckého okresního soudu dostal trest dva měsíce se 14měsíčním odkladem.

Zranění šlo pod kůži

Odvolací soud však mužovy argumenty smetl ze stolu. „Dle lékařské zprávy nešlo zdaleka o povrchová zranění, jak je prezentuje obžalovaný. Zprávě ani výpovědi poškozené, že má nyní trvající bolesti nohy omezující ji v aktivním životě, nemá soud důvod nevěřit. Stejně tak nevznesla, ačkoli by mohla, žádné nároky, kromě zaplacení výloh za léky a roztrhaný oděv, na uhrazení nemajetkové újmy,“ uvedla předsedkyně senátu.