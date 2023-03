Podle policie lyžař (25) údajně zastavil uprostřed sjezdovky a druhý (42) do něj narazil. Starší muž utrpěl řadu zranění, byl v bezvědomí a musel pro něj letět vrtulník.

„Druhý měl vážně zraněnou nohu,“ sdělil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Policie teď hledá svědky, kteří by mohli mít událost na kameře.

Hodně zraněných

Záchranáři se letos na sjezdovkách nezastaví. Za jeden den musí zvládnout třeba až osm pacientů. Od dětí po seniory. Vrtulník musel letět před pár dny i pro dívku (10), která také po srážce s jiným lyžařem utrpěla vážné zranění hlavy, což je jeden z nejčastějších úrazů.

„Pokud lyžař narazí do stromu, ani přilba ho nemusí zachránit, může to odnést krční páteř, měkké tkáně. Není pravidlem, že dnes mají všichni na sjezdovce chráněnou hlavu. U středečního případu těžce zraněného muže by však přilba jeho těžká zranění alespoň minimalizovala,“ Potvrdil to dispečer Horské služby Beskydy Pavel Masopust.

VIDEO: V Krušných horách trénovali záchranáři s lavinovými psy.

délka: 02:47.73 Video Video se připravuje ... V Krušných horách trénovali záchranáři s lavinovými psy. Zbyněk Schnapka