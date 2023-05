Štír

V partnerském vztahu to nefunguje jako jindy. Pokud se dostanete s drahou polovičkou do konfliktu, držte se zkrátka. Mohli byste říci něco nepěkného, a to by vás hodně mrzelo. Ani s příbuznými neřešte náročná témata a věnujte se svým koníčkům.