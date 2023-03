Masná ulice je v blízkosti rekonstruovaných bývalých městských jatek, kde po opravě sídlí galerie Plato. Před dostavbou prodloužení Masná ulice končila několik metrů za ulici Stodolní.

Původní ulice byla v délce 34,5 metru rekonstruována a dále prodloužena k Janáčkově ulici v délce téměř 100 metrů, což umožnilo propojení těchto ulic.

Ostrava: Univerzitní kampus za miliardu! Ovál na střeše a sál se super akustikou

Vypadá jako Stodolní

Nový úsek Masné je vizuálně podobný ulici Stodolní, na kterou navazuje. V komunikaci a u parkovacích stání jsou položeny žulové kostky, v chodnících pak žulové desky a betonová zámková dlažba na cyklostezce. Přibylo na ní nové osvětlení, zeleň i podzemní kontejnery na tříděný odpad.

„Pro město je prodloužení ulice čtvrtým projektem v této lokalitě, který jsme v uplynulých třech letech realizovali. Prvním byl bytový dům na rohu ulice Janáčkova, druhým samotná významná rekonstrukce jatek, třetím pak předprostor jatek a čtvrtým tato ulice,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. Náklady na přestavbu ulice byly necelých 23 milionů korun bez DPH.

Nová čtvrť

V nejbližších letech je v plánu dostavba celého území tak, aby tam vznikla nová městská čtvrť. Město už loni prodalo komplex takzvaných nových jatek, které sousedí s historickou budovou bývalých jatek. Vzniknout by tam měl projekt soukromého investora nazývaný Rezidence Stodolní.

Jeho součástí bude podzemní parkoviště, byty, kanceláře nebo komerční prostory. „Ten projekt je v současné době před dokončením pro získání vyjádření na povolení stavby,“ uvedla Bajgarová. Město v souvislosti s tímto projektem počítá ještě s dokončením okolního veřejného prostoru mezi budovou jatek a Rezidencí Stodolní.

Dostavba proluky

Mimo to město začalo připravovat dostavbu proluky u prodloužené Masné ulice. „V této chvíli připravujeme zadání pro návrh na dostavbu bytovými domy. Byli bychom rádi, aby tady vzniklo městské nájemní bydlení a posílili jsme tak život v této čtvrti,“ uvedla Bajgarová.

Zatímco Rezidence Stodolní soukromého investora by měla nabídnout bydlení vyššího standardu, město chce vybudovat dostupné nájemní byty, které by se mohly začít stavět do tří let. Vzniknout by jich tu mohlo kolem 50.

„Nepřipravujeme architektonickou soutěž, ale rádi bychom měli několik studií možností, jak k té věci přistoupit,“ doplnila náměstkyně. Návrhy na možnou podobu budoucí dostavby by město chtělo mít k dispozici v létě.

VIDEO: Tipy na výlety v Moravskoslezském kraji.