Přes čtyři měsíce sedí ve vazbě varhaník Jaroslav F. (20), který měl podle policistů začátkem prosince v Bašce na Frýdecko-Místecku zavraždit varhaníka Josefa (†18). Už brzo by za to měl stanout před soudem. Na duševní poruchu, o níž se zpočátku spekulovalo, to nevypadá.