Zpět

na

Do prekérní, těžko řešitelné situace se dostanou tisíce postižených lidí nebo rodičů, kteří pečují o hendikepované děti. Mnozí z nich si totiž do stovky kilometrů vzdálených lázní nechávají posílat kufry. Jenže Česká pošta v rámci rušení poboček chce zavřít například i poštu v Sanatoriích Klimkovice. To je problém.