Komu by se v dnešní době chtělo jít do trafiky, nakoupit pohlednice, známky, doma vypisovat ručně adresy, vymýšlet text velikonočního přání a pak s tím vším zase běžet k poštovní schránce? Felicii Rucké (85) z Hnojníku na Třinecku ano.

Na Velikonoce posílá žena desítky pohledů. Rodině, blízkým, přátelům…Neumí si představit, že by jakékoliv významné svátky odbyla jen pouhou esemeskou. „Tu máte na mobilu hotovou za pár vteřin. Víc vlastně tomu člověku nevěnujete. Přijde mi to odlidštěné a povrchní,“ vysvětlila.

Nějaký čas jí zabere i výběr pohlednic pro konkrétního člověka. K vnukům míří veselé obrázky, k dospělým třeba dvojitá přání, která se musí dát do obálky, k jiným zase karta s křesťanskou tématikou.

„I básnička se podaří,“ ukázala paní Felicie, když dopsala úhledným písmem jeden z posledních pohledů. „Musím je dnes zanést do schránky, aby dorazily včas,“ dodala.

Radost i památka

Babička patří s nadsázkou řečeno k pohlednicové generaci 65+. Ta, i když vlastní chytré mobilní telefony a umí je používat, nedá dopustit na osobnější papírové přání.

„Je to přece taková malá radost, když ho člověk najde ve schránce a navíc památka na toho, kdo ji poslal,“ řekla seniorka, kterou neodradí ani fakt, že při malém důchodu ji celá ta osobitá akce přijde pěkně draho.

Kvůli známkám

Podle Růženy Blažkové (49) z jablunkovské trafiky mohou za odliv lidí od pohledů k emailovým nebo sms přáním i známky. „Pohledy nejsou drahé, ale právě kvůli ceně známky si to mnohý rozmyslí,“ uvedla.

Že by si někdo z mladší generace za posledních 20 let kupoval u ní v trafice pohled, si nevybavuje. „Sem tam si pro něj přijde člověk, řekla bych od 65 let nahoru. Je to škoda. Pohlednice mají svoje kouzlo. Pamatuji si, jak jsem spěchala do schránky a těšila se, kdože si na mě vzpomněl. Když šlo o nějaký unikátní obrázek, tak to byla úplná euforie, protože jsem pohledy sbírala,“ zmínila trafikantka.

Raději do krabičky

Po dlouhé době se Irena Wolná (48) z Třince rozhodla, že na Velikonoce nakoupí pro svou početnou rodinu v Čechách pohledy. Každému z osmi členů složila a napsala na pohled nějakou rýmovačku.

„Dlouho jsme se neviděli, chci je potěšit, ale když jsem zjistila, kolik stojí známka, naštvala jsem se, dala všechny karty do krabičky a poslala jim je přes jinou doručovací službu za třetinu poštovného. Naštěstí bydlí v jednom domě,“ uvedla Wolná. Pohlednice stojí zhruba do pěti korun, ale známka na ni 23 korun.

VIDEO: Vedení České pošty vysvětluje, jak vybíralo pobočky ke zrušení.

délka: 19:17.00 Video Video se připravuje ... Vedení České pošty vysvětluje, jak vybíralo pobočky ke zrušení ČTK