I on plánuje přejít do nově vzniklého klubu Nezařazení primátora Tomáše Macury. „Je to pravda. Asi ten nejzávažnější důvod pro mě byl způsob, jakým na úterním klubu zastupitelů byl pan primátor a jeho náměstkyně odejiti ze zastupitelského klubu. To je ten nejzávažnější důvod,“ uvedl Pachomov, který byl také předsedou místní organizace hnutí ANO v Ostravě-Petřkovicích. Této funkce se rovněž vzdal.

Macura byl minulý týden vyloučen ze zastupitelského klubu ANO. Koalice tak má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu už jen 27 hlasů.

Odplata za Pavla

Klub zastupitelů hnutí ANO minulé úterý vyloučil Macuru a také jeho náměstkyni pro investice Zuzanu Bajgarovou. Oba v prezidentské volbě podpořili Petra Pavla na úkor jejich tehdejšího stranického šéfa Andreje Babiše. Ze stejného důvodu z ANO v únoru vystoupil i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Poté odešli i z hnutí a následovalo také vyloučení z klubu městských zastupitelů. Klub ANO posléze dobrovolně opustili také náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová a zastupitelé Robert Čep, Ondřej Němeček a nyní také Pachomov.

„Schůzky s dalšími zastupitelskými kluby se uskuteční po středě, kdy budeme volit nového lídra kandidátky, tedy nového kandidáta na primátora. Ten by pak okamžitě měl s vyjednávacím týmem zahájit jednání o novém složení koalice,“ uvedla předsedkyně ostravského klubu ANO Hana Tichánková. Podle ní bude potřeba koalici rozšířit o další subjekt.

Štěpit se může dál

„Do politiky jsem vstupoval v době, kdy to hnutí tady na Ostravsku mělo za lídra Tomáše Macuru, kterého jsem si vážil. Po celou dobu ty svoje schopnosti prokazoval, takže mě to rozhodnutí většiny (klubu) mrzí a nesdílím s nimi tento postoj,“ dodal Pachomov, který potvrdil, že zvažuje vstup do zastupitelského klubu Nezařazení.

Koalice tak má v současnosti 27 členů, není vyloučeno, že by se klub ANO mohl dále štěpit. Primátora podporuje dalších pět zastupitelů. V opozici je hnutí Ostravak s osmi mandáty, SPD se sedmi zastupiteli, Starostové pro Ostravu se čtyřmi mandáty a Ostravská levice má tři zastupitele.

„Odešli lidé, kteří nebyli rozhodnuti. Nyní nás je 15 a už nepočítáme s žádným odchodem. Jsme jednotní,“ dodala ředsedkyně ostravského klubu ANO Tichánková.

