K drogám se dostala přes kamarádku na diskotéce. „Vychvalovala mi je, neuměla jsem říct ne. Byla jsem v pubertě, chtěla zapadnout, mít pocit, že někam patřím. Mezi lidi, kteří by si mě jinak nevšimli,“ vzpomíná na začátky s pervitinem. Začala ho brát víkendově. Z »nevinné« zábavy se stala závislost.

„Dodávaly mi pocit sebejistoty, odvahy a sebevědomí, to jsem nikdy neměla. Brala jsem pak denně, musela jsem. Nemyslela jsem si, že se ze mě stane feťačka,“ přiznává.

Rodina se Markétě snažila pomoci, ale marně. „Postupem času jsem opět neměla sebevědomí, nikoho blízkého, někdy ani kde spát. Cítila jsem se hůř než na začátku.

Záchrana v poslední chvíli

Když se člověk stane feťákem, ztratí úplně všechno,“ popisuje s tím, že si svůj stav naštěstí uvědomila.

„V lednu 2019 jsem řekla rodičům, že se chci léčit, a oni mě podpořili. Nevěděla jsem, do čeho jdu, jak probíhá léčba v komunitě. Nebylo to nic veselého, u mě to trvalo tři roky,“ líčí.

Před rokem začala s fitness kulturistikou a má úspěchy. Sport pomáhá měnit nejen její postavu, ale pohled na život.

Zvedá 125 kilo

„Z holky, která, zdálo se, neměla budoucnost úplně růžovou, se stala šikovná fitnesska, která má krásné, zdravé tělo a je neskutečně silná. Věděl jsem, že má předpoklady, aby se jednou stala buď dobrou závodnicí ve fitness/kulturistice, anebo silovou dřepařkou.

Dnes zvedá 125 kilo,“ řekl její trenér celebrit Pavel Šalitroš (29). Před Markétou měl v »práci« třeba mistryni Evropy a světa v trojboji Lenku Štollerovou.

