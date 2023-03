Kvalitní drát, letitá zkušenost a precizní um, to vše je potřeba k tomu, aby se Sitta se svými kolegy, mezi nimiž je nestorem, mohl pustit do práce. Do ruky bere speciální tyč, kterou drát jeden za druhým proplétá.

„Velikost jednotlivých ok v sítu už mám jednoduše v hlavě. Musíme být naprosto přesní, abychom dráty neutáhli moc, ani málo,” vysvětlil Sitta, který v závodu ŽDB Drátovna v Kamenné na Šumpersku pracuje už 26 let. Když je hotovo, hliníková síta putují do 120 zemí světa.

Vše je na míru

Nejde o žádné obří zakázky, je to spíše taková specialitka v podobě stovky kusů ročně. Ovšem natolik specifická, že vyžaduje nejen na míru vyrobený box, ale i zvláštní přepravu. Nyní jich musí uplést necelých třicet.

V Kamenné jsou machři nejen na ruční pletení z drátu. Málokoho by napadlo, že se dá tkát i na stroji jako textil. Jen tkalcovský stav je poněkud robustnější.

Síť i na Tančícím domě

„Na tu nejhustší a nejjemnější tkaninu se používá i několik tisíc drátků. Vše opět ručně,“ dodal muž. Jedna z takových jemných tkanin zdobí například i střechu Tančícího domu v Praze.

V malé vísce jakou je Kamenná by podobnou fabriku člověk spíše nehledal. Píše však svou historii už přes 170 let. Tehdy její zakladatelé začínali s výrobou z lýka, které postupně vyměnili za drát.

