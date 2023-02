Vše se seběhlo vloni 23. července okolo 21. hodiny v ostravské části Hrabůvka. Ulický se tam vydal nakupovat pervitin. Uspěl, ovšem nebyl vůbec spokojený. Koupil si dávku, která na něj prý byla nezvykle slabá.

To už měl v sobě sedm litrů vína, které zaléval ještě pivem. Ještě s čerstvým vpichem v žílách odcházel z bytu prodejců tvrdých drog, když tu spatřil na schodech před vchodem Reného D.

S trestem souhlasil

Ve zlosti z neúčinkující drogy vrhl se na něj s lahví od piva a rozťal mu lebku. Střepy vyděšenému Renému pak rozpáraly obličej a krk. Navíc mu sebral i kytaru. „Nejdřív jsem mu ji chtěl rozmlátit o hlavu taky, ale potom jsem si říkal: Prodáš ji, budeš mít na dávku,“ popisoval událost po svém brzkém zatčení.

U soudu nezapíral. Souhlasil s domluvou na šesti a půl letech kriminálu tak, jak to navrhoval žalobce. Dobře udělal. Pokud by trestní řízení pokračovalo v běžném režimu, hrozilo by mu až 12 let.

„Ano, trest přijímám,“ dodal závěrem jednání již trestaný muž, jehož naposledy propustili na svobodu před dvěma lety. Rozsudek je tak pravomocný.

VIDEO: Skutečný život Džejára. Chlastal od 12ti a po smrti z něj udělali marihuanové koláčky.