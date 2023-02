Na počátku filmového focení byl covid. „Byli jsme stále doma, v práci stála výroba. Tak jsme jezdili po výletech, ale náš kraj už jsme měli proježděný. Na dovolené v jižních Čechách jsme si uvědomili, že se tam na mnoha místech točily proslulé české filmy. Tak vše začalo,“ vylíčil David Bagar.

„Zprvu jsme to dělali sami pro sebe, ale okolí se to líbilo, tak jsme to začali dělat pro více lidí,“ doplnila Lucie Sixtová. Partneři se zaměřili na focení filmů, ke kterým má vztah, líbily se jim a zároveň je vidělo co nejširší publikum. „Takové Pelíšky máme moc rádi a ten film zná skoro každý,“ shodli se oba.

Sdílí i herci

Instagramový projekt nabíral na síle. Lidé sdíleli příspěvky míst z filmů jako S tebou mě baví svět, Ať žijí duchové!, S čerty nejsou žerty, Tmavomodrý svět, série Slunce, seno… či Samotáři. „Sleduje nás už 54 tisíc lidí, pecka!“ neskrývá dvojice. Reagují i herci.

„Bomba! Prima vzpomínky! Díky, posílám dál,“ komentovaly třeba herečky Tereza Brodská, Veronika Arichteva či Veronika Khek Kubařová. „Povzbudilo nás to. Máme toho nafoceno dost, brzy pokoříme nás velký cíl, 100 příspěvků a určitě nekončíme!“ uzavřeli David Bagar a Lucie Sixtová.

První byla pohádková

Jak to ti dva dělají? Jednoduše. Obraz z filmové scény, ideálně i s hlavními postavami, na nějakém typickém místě si vytisknou a vycestují na dané místo. Stačí pak před sebe natáhnout ruku s vytištěným „rámečkem“ tak, aby přesně zapadl do obrazu v realitě. „Během jedné kratší dovolené stačíme nafotit i pět takových míst,“ říkají David s Lucií.

Svůj koníček David Bagar s Lucií Sixtovou nastartovali v jižních Čechách, úplně první příspěvek se týkal pohádky Princezna ze mlejna. Pár vyfotil místo, kde stál filmový mlýn, tedy Lhotský rybník u Bavorova. Další jejich kroky směřovaly do Hoštic kvůli nafocení snímků ze série Slunce, seno… „Škoda, že jsme nepotkali pana Trošku,“ usmáli se.

Zařadili i Toma Cruise

Některé příspěvky projektu Česká filmová místa se týkají českých seriálů, například Chalupáři nebo První republika. Výjimečně se objevily i zahraniční filmy, ovšem natáčené v Praze, třeba Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011) s Tomem Cruisem či Eurotrip (2004).

VIDEO: Natáčení akčních scén s Ryanem Goslingem v centru Prahy a pařba na Queen.

délka: 02:36.00 Video Video se připravuje ... Natáčení akčních scén s Ryanem Goslingem a pařba na Queen Martin Hykl