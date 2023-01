Úterní drastická smrt Luboše (†63) a Bohdanky (†44) v Dolní Lhotě na Ostravsku je stále záhadou. Uhořeli v chatě, kde trvale už 10 let bydleli. V době, kdy nejspíše ještě nespali. Dosud se neví příčina požáru ani proč neutekli.

Oheň vypukl v úterý v půl šesté večer. „Vím to úplně přesně. Slyšel jsem ránu, viděl oheň a volal hasiče,“ řekl soused a kamarád nebohého Luboše. „Byl hodný chlap, pomáhal mi kolem domu a já jemu,“ hlesl.

Partneři žili v chatě na kraji obce hned u lesa už 10 let. „Majitel je dlouhodobě v zahraničí, nechal je tam bydlet jako podnájemníky,“ pokračoval soused.

délka: 01:06.43 Video Video se připravuje ... Při požáru chaty v Dolní Lhotě na Ostravsku zemřeli muž (†63) a žena (†44). HZS MSK

Záhadou je především to, že ani jeden z partnerů z malé chaty nestihl vůbec utéct. „Nechápu, co se mohlo stát, pochybuji, že tou dobou spali. Já to musela jít zapít,“ smutnila další sousedka.

Nic není vyloučeno

Na požářišti vyšetřovali kromě hasičů také policejní specialisté z oboru chemie a elektro, a psovod se služebním psem vycvičeným na vyhledávání akcelerantů. Ruina chaty je stále obehnaná policejními páskami.

„Příčina požáru se nadále šetří. Není vyloučena nedbalost, technická závada ani úmysl,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Série požárů

Hasiči mají poslední dobou hodně napilno. Kromě tragédie v Dolní Lhotě řešili požár neobývané chaty ve Vyšních Lhotách a větší chaty v Čeladné, obojí na Frýdecko-Místecku.

Před dvěma týdny navíc zasahovali při pravděpodobném žhářském útoku na dům vlastních rodičů v Ostravě-Martinově, ze kterého je důvodně podezřelý mladík Jakub Dostalík (28). Psychicky nemocného muže policisté stále hledají.