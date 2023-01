Částečně nevidomý a psychicky nemocný Jakub se při požáru vytratil. „Netušíme, kde teď je, mobil tady nechal a zmizel. Proč hořelo, netuším,“ hlesl zkroušeně jeho otec, kterého Blesk.cz zastihl dva dny po požáru při vyklízení hromady ohořelých ruin uvnitř domu.

Po požáru domu v Ostravě vyhlásila policie pátrání po muži (28). HZS Moravskoslezského kraje

To ještě netušil, že se jeho syn stane podezřelým žhářem! „Na základě provedeného prověřování a ze zajištěných stop by muž mohl být důvodně podezřelý z protiprávního jednání v souvislosti s požárem,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Máma se zhroutila

Jakuba hledali už při hašení požáru hasiči, ale marně. Rodiče museli evakuovat ve chvíli, kdy jim nad hlavou už hořelo vrchní patro a střecha! Požár ohlásili svědci z několik set metrů vzdáleného paneláku.

Maminka Jakuba se zhroutila. „Hasiči proto na místo povolali psychologa, který poskytl paní posttraumatickou péči,“ popsal mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Neshody s rodiči

Mladík se mezitím někam vytratil do noci a doposud není k nalezení. „Hledaný muž by se mohl nacházet mezi osobami bez přístřeší,“ sdělila policistka Michalíková s tím, že mladík již není veden jako pohřešovaný, ale jako hledaný.

Informace o tom, že nešlo o nehodu, se od počátku šířily mezi lidmi ze sousední zahrádkářské kolonie. „Z toho, co vím, tak mladý prý chtěl rodiče upálit. Kdo by to řekl, vypadal jako normální kluk,“ řekl jeden z nich. Mladík měl mít podle něj poslední dobou s rodiči špatné vztahy.

Nezadržujte ho!

Jakub Dostalík je vysoký asi 195 cm, střední postavy, má modré oči a hnědé vlasy. Měl by nosit dioptrické brýle. „V případě poznatků k jeho vypátrání informujte, prosím, linku 158,“ obrací se na veřejnost Eva Michalíková a přidává varování.

„Muž trpí psychickými problémy a z tohoto důvodu nedoporučujeme, aby se občané pokoušeli muže sami zadržet,“ dodala.