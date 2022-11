Blíženci

Popadne vás touha toulat se a poznávat nevšední místa i osobnosti. Můžete být rádi, že jste se malinko otřepali. V posledních dnech to s vámi nebylo k vydržení. Pro všechny případy si dávejte pozor na to, co vypustíte z úst. Zase byste toho mohli litovat.