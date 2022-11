Býk

Ode dneška bude lepší nálada v rodině a vy pocítíte značnou úlevu. Vztahy s příbuznými a dětmi jsou v pořádku, horší je to v partnerském svazku. Pokud jste drahé polovičce ublížili, budete to dlouho žehlit. A kdoví, zda vám to nakonec odpustí.