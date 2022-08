Noční exploze varny pervitinu vyhnala loni v únoru na 20 lidí z činžáku na Provaznické ulici v Ostravě-Hrabůvce. Výbuch způsobil „vařič“ Karel J. (38), málem ho nepřežil. Krajský soud v Ostravě mu nyní napařil 14 let basy. Sedět jde i kumpán Pavel H. (49).

Noční vaření „perníku“ se Karlovi J. těžce vymklo z rukou. Exploze vyděsila desítky lidí v okolí, trosky z výbuchu letěly desítky metrů daleko, Samotný dům jen tak tak nespadl. Zázrak, že se při explozi vážně popálil jen sám původce, Karel J.!

„Dvacet osob bylo ohroženo na životě a zdraví, přišlo o domov. Obžalovaný věděl, co jeho činnost obnáší a může způsobit,“ podotkl soudce Roman Pokorný a připomněl, že muž vyrábí drogy skoro 20 let a kuchyň, kde vařil, byla plná hořlavých chemikálií.

Zvláštní škola stačí

„Je mi to líto, byl jsem tehdy unavený, nedával jsem si pozor,“ hájil se před senátem již uzdravený Karel J. Obhajoba argumentovala, že nešlo ani o nepřímý úmysl cokoli způsobit, ale pouze nedbalost. Také upozornila mužovo takřka nulové vzdělání.

O všechno přišli někteří nájemníci z domu v ostravské Provaznické ulici po mohutném výbuch, ke kterému došlo 24. února v noci.

„To že má vychozenou zvláštní školu, že nevěděl, co dělá, to nemůžeme brát jako argument. Můžeme to otočit přesně naopak, že vaření pervitinu je dnes tak jednoduché, že ho může provádět i žák zvláštní školy,“ řekl soudce Roman Pokorný.

Jeden na 14, druhý na tři

Soudní senát nakonec „vařiče“ poslal do vězení na 14 let. Karel J., kterému hrozilo za obecné ohrožení až 20 let, se na místě odvolal. „S právní kvalifikací zkrátka nesouhlasíme,“ řekl obhájce Petr Stoklasa s tím, že výrobu drog jeho klient zcela doznal.

Druhý žalovaný Pavel H. byl odsouzen na tři roky. Svému známému byt půjčil výměnou za pravidelný přísun drog. V době výbuchu spal, přímý podíl na něm tudíž nemá. Prohlásil vinu a trest přijal.

Dům je stále neobyvatelný

„Výsměch! Tři roky! A ten druhý se ještě odvolá! Nejraději bych mu plivla do obličeje,“ komentovala verdikt Světlana A. (40), která následkem exploze přišla o všechno. Byt měla po rekonstrukci, neměla ho však pojištěný. „Měla jsem v tom dva miliony, teď nemám nic,“ řekla již dříve pro Blesk.cz.

Stejně jako ona, bydlí nájemníci různě po známých, rodinách a ubytovnách. Dočasné bydlení některým zajistil městský obvod Ostrava-Jih. Jedna ze seniorek se rozsudku nad muži, kteří ji vyhnali z domova, nedožila. Jak naložit s poškozeným a stále neobyvatelným domem, úřady nadále řeší...