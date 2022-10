Zpět

Mikrospánek přemohl řidiče za volantem polské dodávky na dálnici D1 u Ostravy. Ve čtvrtek ráno narazil do jiné dodávky, pak do svodidel a sám skončil převrácený na boku. Odnesl to zraněním. Provoz ve směru na Olomouc stál skoro tři hodiny.