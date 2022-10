Sedli do staršího a laciného auta a najížděli do zahraničních luxusních aut, které řídili jejich kumpáni. Za bouračky pak shrábli na pojistném kolem 45 milionů. Hrozí jim 10 let.

Finta spočívala v tom, že řidič pojištěného převážně staršího levného napůl vraku vjel na dvouproudovce do sousedního pruhu, kde zezadu narazil do vozidla milionové hodnoty značek jako je Mercedes, Porsche a dalších. Pro skupinu lotrů navíc neexistovaly hranice, bourali v Česku, Polsku, Německu i Chorvatsku.

„Dražší auta poté opakovaně narážela do středových svodidel. To vše s cílem způsobit co nejrozsáhlejší škody,“ popsala zinscenované nehody žaloba. Petr K. z Karviné, bratři Pavel a Julius L. a i Samuel K. (31 až 44) vysáli z pojišťoven přes nastrčené »bílé koně« přes 45 milionů. Hrozí jim 10 let.

Odměna do 15 tisíc

Hlavní organizátor Petr K. zajišťoval levné vozy a hledal i najímal v Karviné a okolí zájemce o rychlé peníze. Za částky od tří do 15 tisíc nasedli, vyjeli, kam jim řekl, nabourali luxusní vůz a tiše se zase vypařili. Petr K. (44) je poté vyplácel.

Pavel L. (44) kupoval pro změnu drahá a luxusní auta, která vozil na přívěsu k místům nehody, jež spolu s bratrem Juliem L. (32) dopředu doma, ale také v cizině vytipovával. Po policejním vyšetření zinscenované nehody auta zase nakládal.

„Převážel je do Vendryně, kde fotil jejich bourané části tak, aby dostali co nejvíce z pojistek. Taktéž kupoval náhradní díly a i zajišťoval opravy těchto vozů i s následnou STK. Inkasované peníze právě on vybíral z bankomatů,“ popisovala žalobkyně.

Nabourali a odjeli

Julius navíc tipoval další zájemce o přivýdělek a byl to právě on s bratrem, který seděl často za volantem drahého vozu, když ho nabouralo auto levné »bílého koně«. „Poté nastupovali do dalšího auta, se kterým od nehody ujížděli pryč,“ uvedla žaloba.

Samuel K. rovněž verboval za úplatu muže, ale také ženy, kteří za úplatu na pokyn gangu bourali. Úkol měl ještě další: přepisy vozů na jiné lidi, aby nebyl znemožňoval podezření z organizovaného zločinu.

VIDEO: Brněnští kriminalisté dopadli podvodníka, který přes internetové bazary okradl přes 200 lidí.