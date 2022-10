Konečně! Speciální program intenzivní neurorehabilitace v Sanatoriích Klimkovice, který velmi významně pomáhá dětem například s mozkovou obrnou, už hradí stát ze zdravotního pojištění. Rodinám, které často musely na nákladné pobyty shánět sponzory, se tak velmi ulevilo. Potvrzují to i maminky Kačenky (8) ze Zdobína a Roberta (13) z Ostravy.

Sanatoriím začal stát program hradit z veřejného zdravotního pojištění před dvěma lety. „Do té doby jsme byli závislí na sponzorech, taky jsme si půjčovali a zadlužovali se. Místo cvičení jsme jen sháněli peníze,“ říká Martina Potoková.

Právě ona se synem Robertem u neurorehabilitace pravidelně bývá. „Syn zpevňuje tělo, v chodítku je díky speciálním cvičením pohyblivější. Zlepšuje si každým pohybem zdraví. Naším cílem je, aby byl chodící, alespoň s dopomocí,“ přeje si máma syna s diagnózou dětská mozková obrna (DMO).

Ještě před dvěma lety platila na Slovensku za zcela obdobné procedury Robertova maminka 120 tisíc.

Počítá se každý krůček

Podobnou zkušenost má Kateřina Mikešová, maminka malé Kačenky, která také trpí obrnou. „To, že hradí intenzivní cvičení pojišťovna, je pro nás po letech půjčování a ruinování rodinného rozpočtu velkou úlevou. Peníze vydáváme na kompenzační pomůcky,“ uvedla.

Video Video se připravuje ... Rehabilitace dětem s obrnou v Sanatoriích Klimkovice velmi pomáhá. Už ji hradí stát.

Také ona vidí u dcery značné pokroky. „Částečně i vstává, to je obrovský pokrok. Navštěvuje i běžnou základní školu s asistentkou. Díky příspěvku státu a pojišťovny se posouvá s každým cvičením kupředu. Každý krůček je dobrý,“ těší maminku Kateřinu.

„Hlavním posláním programu RehaKlim je co nejvíce zavřít nůžky mezi dítětem se zdravým vývojem a dítětem s poškozenou centrální nervovou soustavou. Aby vše směřovalo k běžné lince. Abychom vrátili dítě do běžného života, do školy, aby chodilo, aby si i později našlo zaměstnání,“ vysvětlil primář Sanatorií Klimkovice Tomáš Bauko.

Dvakrát ročně

Pro nemocné děti jsou ideální dva pobyty za rok. „Naše roční zkušenosti potvrdily, že efekt intenzivní neurorehabilitace s vyšší frekvencí, a to dvakrát ročně, je významný,“ potvrzuje vedoucí fyzioterapie Sanatorií Klimkovice Romana Holáňová.

Oba měsíční pobyty stihlo v roce 2021 absolvovat celkem 32 dětí, z toho 18 dívek a 14 chlapců. Jejich průměrný věk byl osm let, převažovaly děti se stupněm postižení 3. U sledované skupiny 32 dětí došlo k statisticky významnému zlepšení během prvního i druhého pobytu.

Nejlépe od 5 do 8 let

„Z pohledu psychologa sledujeme nejlepší efekty u co nejmladší dětí zhruba do věku pěti až osmi let, kdy je plasticita mozku nejvyšší a zdravé části mozku jsou schopny převzít a nahradit postižené funkce. Z pohledu fyzioterapeutů se daří dosahovat dobrý výsledků bez závislosti na jejich věku,“ dodal primář Bauko.