Narodila se o dva měsíce dřív, než měla. Hned putovala do inkubátoru a přesto, že se zdálo, že je vyhráno, postihlo ji krvácení do mozku. Maruška Békešová (17) z Karviné tak trpí dětskou mozkovou obrnou (DMO).

„Těhotenství jsem měla krásné. Veškeré testy byly v pořádku. Nic nenasvědčovalo tomu, že by mohlo přijít něco, co ovlivní celý další život naší milované holčičky,“ řekla maminka Radka (46). Maruška ji poslouchá a zeširoka se usmívá.

Jako malá chodila

Přesto, že porod přišel předčasně, vyvíjela se malá slečna dobře. Do desátého dne, když zjistili lékaři krvácení do mozku, který doživotně poškodilo. Přesto to vypadalo nadějně. Další dva roky lezla Maruška po zemi, vstávala, chodila…

délka: 03:00.72 Video Maruška (17) z Karviné trpí dětsku mozkovou obrnou. Karel Janeček

„Dokonce vyšla sama pomalu čtyři patra, bydlíme až úplně nahoře. Poté najednou přestala chodit, tak nějak celkově upadala. Od deseti let už je ležákem. Naštěstí se nám podařilo zajistit plošinu, která vozí dceru nahoru i dolů,“ uvedla maminka.

Jen levá ruka

Maruška nyní hýbe pouze horní částí těla, ručičku používá spíše jenom levou. Přesto bojuje, o vše se zajímá, komunikuje. „Strejdo, dali mi k narozeninám tablet, dívej se se mnou na Karkulku,“ chlubila se dívenka, která statečně bojuje s krutým osudem.

Maruška je v posledním ročníku základní školy. Příští rok bude maminka řešit, co dál. Kam by mohla dcera chodit na střední školu. Rozhodne se podle jejího zdravotního stavu.

Potřebují pomoci

Pro zkvalitnění Maruščina nelehkého osudu a pro udržení jejích motorických schopností se snaží rodina dělat maximum. Pořizuje různé pomůcky, jezdí do lázní a na intenzivní rehabilitační pobyty.

Bohužel ale tyto pobyty nehradí zdravotní pojišťovny, což stojí nemalé peníze, asi 40 tisíc měsíčně. To není ve finančních možnostech rodiny.

Pokud byste chtěli Marušce pomoci, navštivte facebookové stránky ZDE

Co to je DMO?

Jde o poruchu pohybového aparátu, jejíž hlavní příčinou je nedostatečné nebo žádné okysličení mozkových buněk, ke kterému dojde v průběhu vývoje hybnosti. Právě mozkové buňky jsou na nedostatek kyslíku nejcitlivější v celém těle.