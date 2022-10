Šperk ležel v zemi těsně pod povrchem tisíce let, než se 27. září dostal k nálezci. Smotaná „kulička“ zprvu nedala tušit, jaký poklad muž našel. Na internetu si „vygooglil“ podobné nálezy a v šoku ho spěchal předat Slezskému muzeu.

„Spadl mi kámen ze srdce,“ řekl muž, který si přál zůstat v anonymitě.Podle nich si uvědomoval, co drží v ruce a cítil obrovskou zodpovědnost.

Diadém dostalo do sbírky Muzeum v Bruntále. „Jde o šperk z ryzího zlata o váze 600 gramů. Z hlediska kulturního a historického má nevyčíslitelnou hodnotu. Po finanční stránce bude terpve naceněn znalci,“ řekla ředitelka muzea Ema Havelková. „Budeme pro něj hledat nejlepší umístění. Návštěvníci by mohli diadém poprvé spatřit nejdříve koncem příštího roku,“ doplnila.

Nálezci 10%

Poctivý zemědělec nepřijde zkrátka. „Nálezci patří poděkování a samozřejmě ze zákona i odměna ve výši deseti procent znaleckého odhadu,“ uvedl krajský náměstek Lukáš Curylo.

Na kolik by vyšel jen samotný drahý kov, bude jasné po zjištění ryzosti. Aktuálně se gram 24karátového zlata prodává za 1360 Kč. Znamenalo by to, že materiál na podobný diadém by nyní vyšel na 816 000 Kč. Nálezci by náleželo 10 procent.

Nejčastěji je odměna vyplácena z hodnoty kovu. Při posledním případu Moravskoslezský kraj však vyplatil procenta z kulturně-historické hodnoty stanovené znalcem, tedy té vyšší. Chtěl tak motivovat další nálezce, aby objevy neničili. Jak to bude nyní, nechce úřad zatím komentovat.

„Pro každého muzejníka je podobný objev velkou událostí. Bezprostředně se dotýkáme historie, máme možnost poodhalit dávná tajemství,“ usmála se Havelková.

Nosil ho někdo důležitý

Diadém je ozdoba hlavy, koruna, čelenka nebo stuha k sepnutí vlasů. Nosily ho převážně ženy, ale v určité podobě mohli i muži. „Šperk z Opavska nosila osoba v tehdejší společnosti vysoce postavená a vážená, s určitostí ale nejde říct, o koho konkrétně šlo. To bychom spekulovali,“ řekla ředitelka Muzea Bruntál Ema Havelková.

Šperk z období střední až mladší doby bronzové váží 600 gramů. Ve střední Evropě je doba bronzová datována přibližně 2300 až 800 let před naším letopočtem.