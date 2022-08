Trpí zvláštní formou svalové atrofie neboli ALS, Janě Dvořákové (53) na ni zemřela i maminka. Poté doslova prchla ze Ústí nad Labem do Havířova. Tady kvůli lidské hyeně přišla o 5 tisíc a důležité doklady. „Jsem na konci sil,“ říká.

O maminku se Jana Dvořáková starala do poslední chvíle, než krutá nemoc ALS zvítězila. „Udusila se,“ hlesla. Po smrti matky se dostala do sporu s členkou rodiny, což vyústilo v útěk do 400 km vzdáleného Havířova. Ani tady ale nenašla klid.

„Přišly potíže se střevy, s očima, mluvením, nemám cit v levé ruce,“ popsala.

I jí potvrdili svalovou atrofii. „Přisuzuji to psychice, dostala dost zabrat. Mám dědičnou formu ALS, ale nějakou zvláštní. Pro lékaře je záhadou to, že i když mám ruku zcela „gumovou“, občas se svaly ozvou v podobě křečí. Jsem i součástí lékařského výzkumu,“ vylíčila Jana, která se s nemocí učí žít.

Sprostě okradena

Velkou oporou je ženě její pes, kříženec Benito (4). Před pár dny se pro něj vydala koupit nové vodítko, obojek a další věci. „Jela jsem autobusem. Přes uličku seděl mladík, stále k nám koukal, myslela jsem, že se mu líbí můj pes,“ líčila. Po výstupu ale zjistila, že nemá batoh.

„Měla jsem ho přes to levé rameno. Buď spadl a ten kluk ho sebral či mi ho vzal přímo, nic jsem necítila. Hned jsem se vrátila k zastávce, batoh nikde, ani v buse nebyl. Kdyby zloděj vzal peníze a ty doklady a karty do lékáren nechal ležet, ale… Těch špatných věcí je už moc…,“ dodala smutně.

Měla temné myšlenky

Tíživé události posledních let i dní na Janu Dvořákovou těžce dolehly. „Bývala jsem aktivní člověk, sportovala jsem, měla spoustu zájmů. Teď si nemůžu ani šít, ani číst. Beru antidepresiva, měla jsem temné myšlenky. Lékaři mi dali naději, že při současném pomalém postupu nemoci mohu žít možná i 25 let. Snad nebudu jen přežívat. Teď žiju hlavně pro svého pejska,“ řekla Jana Dvořáková.

Se svým osudem se Jana Dvořáková svěřila i na sociálních sítích. Velký počet povzbudivých reakcí ji pozitivně překvapil. „Dojalo mě to. Paní ze zverimexu mi nabídla, že věci pro psa mi zaplatí ze svého, jiná paní mi nabídla, že mě kdykoli kamkoli odveze, abych nemusela jezdit autobusem. To mi dodalo víru v dobré lidi mezi námi,“ vyznala se.

Jana totiž žije z invalidního důchodu 1. stupně. Zvýšení jí odmítli s tím, že na úřad „přece došla po svých“.

Co je ALS?

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je postupující nervosvalové onemocnění, které postihuje pohybové nervové buňky v mozku a míše. Pokud nefungují nebo odumřou, mozek nedokáže ovládat svaly. Ty postupně slábnou a atrofují. Postup nemoci je individuální, má několik forem. Končívá smrtí, často udušením. Příčiny ALS stále nebyly zcela objasněny, léky na ni dosud neexistují.

VIDEO: Liboru Skřivánkovi z Bzence (57) odumírají svaly, hýbe jen očima, přesto pomáhá synům řídit rodinný lihovar.

délka: 00:44.20 Video Video se připravuje ... Liboru Skřivánkovi z Bzence (57) odumírají svaly, hýbe jen očima, přesto pomáhá synům řídit rodinný lihovar Jiří Nováček