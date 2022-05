Němečtí nacisté spustili protižidovský pogrom o křišťálové noci v listopadu 1938. Hořely postupně synagogy po celé Evropě. Byla otázka času, kdy k tomu dojde i na Ostravsku. Hlavní synagoga v Ostravě shořela v noci z 12. na 13. června 1939.

„Když synagogu zapálili, vyběhli jsme na ulici. Dívali jsme se, jak chrám hoří. Můj otec Isidor se pak do trosek vrátil,“ vzpomínala dříve dnes již zesnulá ostravská židovka Lilly Reiser (†97). Do rukou se jí od otce dostal chanukový svícen a procestoval s ní celý svět.

Návrat domů

„V roce 1949 emigrovali Reiserovi do Izraele, kde žili až do smrti rodičů Lilly. Ta po jejich smrti i se svícnem odcestovala do New Yorku, kde visel na stěně jejího bytu. Svícen s ní byl i v Kingstonu u Londýna, kde sídlí spolek sdružující potomky ostravských židů,“ řekla Libuše Salomonovičová.

Ta se synem Radanem dlouhodobě mapuje osudy ostravských Židů a jako blízcí přátelé Lilly Reiserové před její smrtí svícen získali. Reiserová si přála, aby se vrátil domů, což splnili! Po více než 70 letech má od pondělí místo v Ostravském muzeu.

Přežila celá rodina

Unikátem je nejen osud svícnu, ale i osud rodiny Reiserů. Jako Židy je nacisté poslali do koncentračních táborů v Terezíně, některé i do Osvětimi a na nucené práce do Hamburku. Tento úděl přežila celá rodina, manželé Elsa a Isidor i jejich děti Lilly a Leo. Po válce se na čtyři roky vrátili do Ostravy.

Jedinou záhadou, kdy není jasné, kde se svícen zrovna nacházel, je období války. Kam otec Lilly Reiserové svícen schoval, než rodinu odvezli do koncentračních táborů, není známo.

Záhada úkrytu

„Domníváme se, že svícen byl celou dobu schovaný v jedné restauraci v centru města, odkud ho otec Lilly po návratu do Ostravy vyzvedl a předal dceři,“ řekla přítelkyně rodiny Libuše Salomonovičová.

Spolek Ostrava Kingston Circle, sdružující potomky ostravských židů rozprchlých po celém světě, má více než 100 členů. Jsou mezi nimi i prominenti a velmi bohatí lidé.

