Je to velká sláva pro kopřivnickou Tatrovku, která byla ještě před devíti lety v insolvenci. Podařilo se jí ovládnout trh a vyrobit jubilejní tahač s výrobním číslem 10 000.

Jubilejní vůz Tatra Phoenix je skutečným gigantem. Poradí si s nákladem 35 tun, plný dosahuje 62 tun. Jeho doménou je jízda v těžkém terénu, což ocení vojáci, hasiči, stavebníci, těžaři, průmyslníci, ale i zemědělci nebo popeláři.

„Je to velký úspěch, desetitisíci vůz. Těší mě to. A žádný jiný konkurent na tohoto našeho mohykána nemá,“ těšil se při prohlídce vozu Pavel Tichavský (67). V kopřivnické automobilce pracoval 47 let a dodnes je tu předváděcím řidičem.

Pochvaluje si náhon na všech deset kol, i motor o výkonu 390 koní. „I proto si vůz číslo deset tisíc vybrala australská těžařská korporace. Stane se pomocníkem v jednom z tamních povrchových dolů,“ dodává.

délka: 00:52.92 Video Video se připravuje ... Pavel Tichavský (67) pracuje v kopřivnické Tatře 47 let i jako zkušební řidič. Karel Janeček

Vstali z popela jako Fénix

Název vozu Tatra Phoenix přesně vystihuje to, co se stalo s Tatrovkou před devíti lety. „Výroba tehdy stála a firma měla obří dluhy. Za necelých 10 let jsme gigantem těžkého průmyslu,“ uvedl generální ředitel David Chour.